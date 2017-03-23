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Алексей Смертин: планирую выйти на старт Нью-Йоркского марафона

Бывший капитан сборной России, посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин намерен принять участие в Нью-Йоркском марафоне.

"Я планирую в этом году пробежать Нью-Йоркский марафон. Я никогда ранее не бегал такие дистанции больше одного раза в год, но сейчас хочу это сделать.

Какие задачи я теперь буду ставить перед собой в Нью- Йорке? Одна из них - выбежать из трех часов, хотя один раз, в Берлине, мне это уже удалось сделать", - цитирует Смертина ТАСС.
Теги: Смертин
Сегодня, 18:43
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