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Болельщиков не пустят на игры КК-2017 в одежде с экстремистской символикой

Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций", - сообщили РИА Новости в департаменте. В ведомстве подчеркнули, что футбол все же является праздником. "Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно", - отметил собеседник агентства.
Сегодня, 01:17
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