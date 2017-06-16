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В Сочи разработали мобильное приложение со схемой и расписанием движения транспорта во время КК-2017
Мобильное приложение с подробной схемой и расписанием движения транспорта поможет болельщикам Кубка конфедераций в Сочи вовремя добраться к месту проведения матчей. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента транспорта и связи администрации Сочи Вячеслава Бауэра сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Вся информация о том, как добраться до стадиона, будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах. Проинструктировать болельщиков смогут и волонтеры, кроме того, можно скачать бесплатное мобильное приложение "Сочи. Транспорт", которое укажет не только нужный маршрут, но и время прибытия автобуса на остановку", - цитируются слова Бауэра в сообщении.
Всего для перевозки зрителей к стадиону "Фишт" будет задействовано 250 автобусов и 70 пар электропоездов "Ласточка". Учли организаторы Кубка и то, что 25 и 29 июня матчи будут начинаться в 21:00 мск. Работа общественного транспорта в Сочи в эти дни будет продлена до 03:00 мск.
"Вся информация о том, как добраться до стадиона, будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах. Проинструктировать болельщиков смогут и волонтеры, кроме того, можно скачать бесплатное мобильное приложение "Сочи. Транспорт", которое укажет не только нужный маршрут, но и время прибытия автобуса на остановку", - цитируются слова Бауэра в сообщении.
Всего для перевозки зрителей к стадиону "Фишт" будет задействовано 250 автобусов и 70 пар электропоездов "Ласточка". Учли организаторы Кубка и то, что 25 и 29 июня матчи будут начинаться в 21:00 мск. Работа общественного транспорта в Сочи в эти дни будет продлена до 03:00 мск.
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