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Александр Самедов: поляна в Петербурге специфическая, дышать тяжеловато

Газон на стадионе "Санкт-Петербург" специфический, а на арене тяжеловато дышать, заявил полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов.

Россияне в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Самое главное – удалось победить, готовились к игре. Не то, чтобы мандражировали, но это была первая игра, хотелось порадовать болельщиков. На арене душновато дышать, поляна специфическая, надо привыкать, ноги садятся. Забей бы мы все свои моменты, то могли бы снять все вопросы быстрее. Но мы победили уверенно", - цитирует Самедова "Р-Спорт".

Следующий матч на турнире российские футболисты проведут 21 июня со сборной Португалии на стадионе "Спартак" в Москве.
Теги: Самедов Сборная России
Вчера, 23:56
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(2)
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 00:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
на сколько помню они своё имя продали.

Если в будущем домашний стадион на котором будет играть зенит будет носить коммерческое название - ты повторишь это? Скажешь что зенит продал свое имя?
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:25) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
на стадионе "Спартак" в Москве.

на сколько помню они своё имя продали.

международный матч.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
на стадионе "Спартак" в Москве.

на сколько помню они своё имя продали.
Регистрация: 27.08.2008
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