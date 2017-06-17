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Александр Самедов: поляна в Петербурге специфическая, дышать тяжеловато
Газон на стадионе "Санкт-Петербург" специфический, а на арене тяжеловато дышать, заявил полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов.
Россияне в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.
"Самое главное – удалось победить, готовились к игре. Не то, чтобы мандражировали, но это была первая игра, хотелось порадовать болельщиков. На арене душновато дышать, поляна специфическая, надо привыкать, ноги садятся. Забей бы мы все свои моменты, то могли бы снять все вопросы быстрее. Но мы победили уверенно", - цитирует Самедова "Р-Спорт".
Следующий матч на турнире российские футболисты проведут 21 июня со сборной Португалии на стадионе "Спартак" в Москве.
Россияне в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.
"Самое главное – удалось победить, готовились к игре. Не то, чтобы мандражировали, но это была первая игра, хотелось порадовать болельщиков. На арене душновато дышать, поляна специфическая, надо привыкать, ноги садятся. Забей бы мы все свои моменты, то могли бы снять все вопросы быстрее. Но мы победили уверенно", - цитирует Самедова "Р-Спорт".
Следующий матч на турнире российские футболисты проведут 21 июня со сборной Португалии на стадионе "Спартак" в Москве.
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