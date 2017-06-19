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Вячеслав Колосков: сборной России не хватает гармонии даже на фоне такого соперника

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что матч открытия Кубка конфедераций разочаровал его с точки зрения качества игры подопечных Станислава Черчесова.

"У меня осталось двоякое впечатление от игры. Это была первая официальная игра за многие месяцы, хорошо, что мы выиграли на старте такого достаточно значимого для нас турнира. А с другой стороны я ожидал более содержательной и веселой игры, под стать тому празднику, который во время открытия был на стадионе. Я ожидал более фееричной игры, тем более соперник позволял это сделать. Хотел получить наслаждение от игры, чтобы сказать – вот это да, вот это наша игра. Ощущения праздника у меня не сложилось. У нас был какой-то лоскутный футбол – то вроде бы хорошо играют, то игра вдруг пропадает. Не хватает гармонии даже на фоне такого соперника. Не хватало запредельного настроя "порвать" соперника и показать всему миру, что мы умеем играть в хороший футбол. Я не говорю, что плохо играли, но того футбола, который я хотел увидеть, я не увидел. Ведь соперник позволял действовать более раскованно и зрелищно, а эстетического чувства я не получил. Поэтому впечатления остались двойственные – молодцы, что победили, но над качеством игры работы ещё непочатый край", – цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
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