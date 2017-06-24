Йоахим Лев: мы хотим выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с командой Камеруна."После хорошей игры против Чили теперь мы хотим выйти в полуфинал турнира. Все игроки очень хотят тренироваться. Результаты медосмотра Эмре Джана пока не получены, а Тони Рюдигер вернулся в команду и будет играть с первых минут. Игра против сборной Камеруна не является для нас формальностью, сопернику нечего терять", - передает слова Лева пресс-служба немецкой команды.