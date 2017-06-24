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Йоахим Лев: мы хотим выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с командой Камеруна.

"После хорошей игры против Чили теперь мы хотим выйти в полуфинал турнира. Все игроки очень хотят тренироваться. Результаты медосмотра Эмре Джана пока не получены, а Тони Рюдигер вернулся в команду и будет играть с первых минут. Игра против сборной Камеруна не является для нас формальностью, сопернику нечего терять", - передает слова Лева пресс-служба немецкой команды.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Камеруна
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: Приговор (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у сборной Германии нет рукожопа - а, значит, есть хорошие шансы!
Регистрация: 5.05.2017
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