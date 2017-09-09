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Виталий Мутко: будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года будет играть только с участниками турнира.

Ранее стало известно, что российские футболисты сыграют 7 октября на "ВЭБ Арене" в Москве с южнокорейцами, а 10 октября - с командой Ирана в Казани.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил, что его команда может провести товарищеский матч с россиянами в ноябре.

"До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой - будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами.

Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там", - отметил он.

Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами - все это очень сложно. Южная Корея и Иран - две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители - интерес к чемпионату мира растет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 02:21
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