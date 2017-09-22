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Пермь Урал
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В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018
Для болельщиков ЧМ-2018 в Самаре сверстан план экскурсионного обслуживания, установлены правила выпуска и брендирования сувенирной продукции, сообщает "Самарская Газета".
Департамент туризма региона для начала предлагает разделить потенциальных болельщиков и гостей на несколько категорий - в зависимости от того, каким временем пребывания в Самаре они будут располагать. Программы готовы под каждую из категорий. Для тех, кто приедет в Самару только на один день, одну игру, и оставит время лишь на небольшое знакомство с достопримечательностями города близ фан-зоны. Для гостей, которые задержатся в городе на несколько дней. И для тех, кто будет курсировать между городами, принимающими игры ЧМ-2018.
"По расчетам, основной поток болельщиков прибудет к нам на один день. Так что их знакомство с городом будет коротким, емким. Куда они смогут пойти помимо стадиона "Самара Арена" и фан-зоны на площади имени Куйбышева? В первую очередь мы рассматриваем самые доступные варианты - Струковский сад и волжская набережная. Там и развернутся площадки с насыщенной программой - с уличными театрами, музыкой на все вкусы, фольклорными действами, выставками. Кому интересны достопримечательности и история города, смогут отправиться на две пешеходные экскурсии. Именно пешеходные, поскольку в дни Чемпионата движение транспорта, тем более вместительных экскурсионных автобусов, по центральным районам города будет ограничено из соображений безопасности. Улицы старой Самары в эти дни будут отданы прежде всего пешеходам. Потому маршруты подготовлены непродолжительные, но и они разработаны с перехватывающими остановками транспорта, чтобы желающие смогли сделать не полное "историческое кольцо", а пройти только половину маршрута и вернуться к фан-зоне на специальном транспорте.
Подготовленные экскурсионные маршруты будут иметь протяженность два с половиной - максимум три километра. Первый маршрут: площадь имени Куйбышева - улица Шостаковича с площадью имени Чапаева, драматическим театром, бункером Сталина - улица Фрунзе с усадьбой Курлиных (Музеем модерна), зданием католического костела 1902 - 1906 годов постройки, музеем-усадьбой Алексея Толстого, филармонией - площадь Революции - улица Куйбышева со множеством дворянских, купеческих усадеб прошлого и позапрошлого веков, художественным музеем, лютеранской кирхой 1863 года постройки - площадь имени Куйбышева. Второй, с меньшим числом исторических объектов, более молодежный, устремленный в современность: площадь имени Куйбышева - улица Молодогвардейская - площадь Славы - спуск к Волге - Волжский проспект - исторический комплекс зданий Жигулевского пивзавода - площадь имени Чапаева - площадь имени Куйбышева", - отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Департамент туризма региона для начала предлагает разделить потенциальных болельщиков и гостей на несколько категорий - в зависимости от того, каким временем пребывания в Самаре они будут располагать. Программы готовы под каждую из категорий. Для тех, кто приедет в Самару только на один день, одну игру, и оставит время лишь на небольшое знакомство с достопримечательностями города близ фан-зоны. Для гостей, которые задержатся в городе на несколько дней. И для тех, кто будет курсировать между городами, принимающими игры ЧМ-2018.
"По расчетам, основной поток болельщиков прибудет к нам на один день. Так что их знакомство с городом будет коротким, емким. Куда они смогут пойти помимо стадиона "Самара Арена" и фан-зоны на площади имени Куйбышева? В первую очередь мы рассматриваем самые доступные варианты - Струковский сад и волжская набережная. Там и развернутся площадки с насыщенной программой - с уличными театрами, музыкой на все вкусы, фольклорными действами, выставками. Кому интересны достопримечательности и история города, смогут отправиться на две пешеходные экскурсии. Именно пешеходные, поскольку в дни Чемпионата движение транспорта, тем более вместительных экскурсионных автобусов, по центральным районам города будет ограничено из соображений безопасности. Улицы старой Самары в эти дни будут отданы прежде всего пешеходам. Потому маршруты подготовлены непродолжительные, но и они разработаны с перехватывающими остановками транспорта, чтобы желающие смогли сделать не полное "историческое кольцо", а пройти только половину маршрута и вернуться к фан-зоне на специальном транспорте.
Подготовленные экскурсионные маршруты будут иметь протяженность два с половиной - максимум три километра. Первый маршрут: площадь имени Куйбышева - улица Шостаковича с площадью имени Чапаева, драматическим театром, бункером Сталина - улица Фрунзе с усадьбой Курлиных (Музеем модерна), зданием католического костела 1902 - 1906 годов постройки, музеем-усадьбой Алексея Толстого, филармонией - площадь Революции - улица Куйбышева со множеством дворянских, купеческих усадеб прошлого и позапрошлого веков, художественным музеем, лютеранской кирхой 1863 года постройки - площадь имени Куйбышева. Второй, с меньшим числом исторических объектов, более молодежный, устремленный в современность: площадь имени Куйбышева - улица Молодогвардейская - площадь Славы - спуск к Волге - Волжский проспект - исторический комплекс зданий Жигулевского пивзавода - площадь имени Чапаева - площадь имени Куйбышева", - отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
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