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Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал недовольство НОК США тем, что российские спортсмены до сих пор не наказаны за "допинг" на основании доклада Ричарда Макларена.

"Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу. Они же, как я думаю, планировали "игнорировать" наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат", - цитирует Свищева ТАСС.
Сегодня, 01:40
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