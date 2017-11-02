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В горах Сочи организуют деревню болельщиков ЧМ-2018

В Сочи на горном курорте "Роза Хутор" создадут деревню болельщиков ЧМ-2018. Об этом сообщила директор по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Ольга Филипенкова.

"Мы активно принимаем участие в размещении болельщиков Чемпионата мира по футболу, есть планы сделать деревню болельщиков в горах", – цитирует Филипенкову welcome2018.com.

По ее словам, на территории курорта планируют разместить большие экраны, чтобы на месяц создать "футбольную" атмосферу.
Сегодня, 18:02
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