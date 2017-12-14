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Вениамин Кондратьев: Кубань готова к нагрузкам ЧМ-2018

Краснодарский край обеспечит теплый прием гостям и участникам предстоящего ЧМ-2018, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край готов принять чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне. И я сейчас говорю не только о Сочи. В марте завершим все подготовительные работы, строительные работы, в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к приезду команд.

Идет подготовка волонтеров, разрабатываются удобные транспортные маршруты, культурная программа. Все средства размещения готовы принять гостей, в том числе из других стран", - цитирует Кондратьева ТАСС.

Кондратьев добавил, что хорошим опытом проведения подобного мероприятия стали матчи Кубка конфедераций в Сочи. Как показала практика, дорожная инфраструктура города справляется с повышенной транспортной нагрузкой. Для покупки дополнительного транспорта из регионального бюджета в 2018 году выделено 326 млн рублей, из них Краснодару перечислят 120 млн рублей на приобретение автобусов большой вместимости и оплату части затрат по лизинговым договорам на аренду транспорта.
Сегодня, 19:05
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