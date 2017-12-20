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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Казани началась подготовка фан-зоны ЧМ-2018
В Казани началась подготовка территории Центра семьи "Казан", на которой летом пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе городской администрации, ожидается, что за время проведения ЧМ-2018 площадку посетит более 1 млн болельщиков.
"Мы получим еще одну большую благоустроенную, ухоженную территорию, удобную для горожан. У нас там и променад получается, и зона благоустройства, и для автомобилистов появится новая дорога, – рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. – Все последующие вопросы, касающиеся фан-феста, с января будут обсуждаться непосредственно на территории площадки фестиваля".
В настоящее время на площадке начались работы по прокладке сетей временной инфраструктуры, канализации и водопровода, которые в дальнейшем будут эксплуатировать круглогодично. В финальной стадии готовности находятся проектные работы по установке видеонаблюдения, Wi-Fi, проводного интернета.
"Мы получим еще одну большую благоустроенную, ухоженную территорию, удобную для горожан. У нас там и променад получается, и зона благоустройства, и для автомобилистов появится новая дорога, – рассказал мэр Казани Ильсур Метшин. – Все последующие вопросы, касающиеся фан-феста, с января будут обсуждаться непосредственно на территории площадки фестиваля".
В настоящее время на площадке начались работы по прокладке сетей временной инфраструктуры, канализации и водопровода, которые в дальнейшем будут эксплуатировать круглогодично. В финальной стадии готовности находятся проектные работы по установке видеонаблюдения, Wi-Fi, проводного интернета.
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