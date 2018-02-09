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Тренировочная база ЧМ-2018 в Ессентуках будет носить имя героя СССР Валентина Козлова

Тренировочная площадка и санаторий в Ессентуках (Ставропольский край) готовы к приему сборной Нигерии, которая выбрала город в качестве базы на чемпионат мира 2018 года. Футбольный стадион будет назван в честь аса-бомбардировщика Валентина Козлова, сообщили ТАСС в пятницу в правительстве региона.

"По поручению губернатора все площадки, построенные в Ставропольском крае перед проведением чемпионата мира, будут носить имена наших героев-земляков. Стадион в Ессентуках, на котором будет тренироваться сборная Нигерии, назовут в честь аса-бомбардировщика Валентина Георгиевича Козлова, который жил и работал на Ставрополье", - уточнил собеседник.

Козлов во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей бомбардировочного авиаполка, совершил 170 боевых вылетов, нанеся противнику большие потери. После войны Герой Советского Союза жил и работал в Ессентуках. О его подвиге гостям и жителям города на русском и английском языках будет рассказывать стенд, который установят на стадионе.

В пятницу Международная федерация футбола утвердила список тренировочных баз, которые будут использоваться сборными - участницами чемпионата мира 2018 года на время турнира. Сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках.
Вчера, 23:21
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№1 Написал: Сержант Кисловодск-Ессентуки (Сегодня, 00:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
стадик в ессентуках уровня фнл-не выше.
вожу сына через день на секцию.10 минут пешком.
в кисловодске круче намного-правда вроде там ремонт.
надо будет с мусой сфоткаться)
Регистрация: 14.11.2012
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