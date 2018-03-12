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Валерий Непомнящий: британцы изначально болезненно восприняли ЧМ в России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что власти Великобритании планируют игнорировать чемпионат мира 2018 года в России.

"У России и Великобритании с самого начала возникли разногласия на почве чемпионата мира по футболу. Мы получили право принимать турнир, а они восприняли это слишком болезненно и до сих пор показывают свое отношение к нам. Однако я сильно сомневаюсь, что бойкот мундиаля возможен. Даже если это состоится, Англии найдется замена.

Понятно, что наш вид спорта является важной политической составляющей. Я отношусь к этому резко негативно. Не думаю, что с его помощью должны решаться какие-либо политические вопросы", - цитирует Непомнящего RT.
Теги: Непомнящий Сборная Англии
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