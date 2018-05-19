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Рашид Рахимов: Игнашевич нужен сборной не в раздевалке, а на поле

Бывший главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России.

"Возможно, приглашение Игнашевича – неожиданность для него самого, но точно не для тренерского штаба. Исходя из огромного опыта, Игнашевич нужен даже не столько «в раздевалке», сколько на поле. Он много и успешно выступал по ходу сезона, а его авторитет несомненен. Сегодня никто не может утверждать, кто станет игроком старта на чемпионате мира, но понятно, что тренеры наигрывали определенную модель, которая разрушилась по причине травм Джикии и Васина. Нового стабильного сочетания пока нет, а аргументы в пользу Игнашевича, которые я уже перечислил, очевидны", - цитирует Рахимова Sportbox.
Сегодня, 16:21
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