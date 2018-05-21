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Юрий Семин: я не комментирую национальную сборную или её игроков

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал в своем инстаграме приписанные ему слова о предстоящем провале сборной России на ЧМ-2018.

"Многие спрашивают, и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или её игроков. Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и её проходу дальше", - написал Семин.

[media=https://www.instagram.com/seminup/?hl=ru]
Теги: Семин Сборная России
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