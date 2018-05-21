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Федор Смолов: не ожидал, что в сборную не вызовут Глушакова и Комбарова

Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал расширенную заявку национальной команды на домашний ЧМ-2018.

"Удивительным список сборной не стал. Приглашение Игнашевича стало приятным сюрпризом, потому что два основных центральных защитника травмированы. Присутствие Сергея в команде добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной. То, что не вызвали Глушакова с Комбаровым, — это да, удивило. Честно говоря, не ожидал такого". - сказал Смолов в программе "Foot’больные люди".
Теги: Смолов Глушаков Комбаров Д. Сборная России
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