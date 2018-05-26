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Владимир Путин: сделаем все, чтобы болельщики и футболисты чувствовали себя в России как дома

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке к проведению ЧМ-2018.

"Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу.

А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший. Мне бы очень хотелось, чтобы ЧМ-2018 был действительно праздником для всех, кто любит спорт – и для футболистов, и для наших гостей.

Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки, чувствовали себя в России как дома", - цитирует Путина ТАСС.
Теги: Путин
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