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Валерий Рейнгольд: сборная России играла бездарно
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеской игры между сборными Австрии и России (1:0).
- Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так её и закончила, - начал Рейнгольд. - Не было взрывных моментов, да и намёков на это не было. Безобразно... Один момент за всю игру... Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог... И всё, в атаке вообще ничего не было.
Мяч был пропущен после того, как атаку хозяев проспали опорники. Где были в этот момент Головин, Зобнин - непонятно. Два человека буквально вдвоём соорудили гол, воспользовавшись провалом центральной зоны. Да и в таком темпе вообще в футбол нельзя играть. Индивидуальных действий нет вообще, особенно в атаке, инициативу и игру на себя никто не берёт. Ну врывайтесь вы в штрафную, используйте дриблинг. Что это такое?! Кто за вас будет обыгрывать?! Или надежда на ошибки австрийцев, перехваты перед пустыми воротами соперника?!
В целом, сборная России играла бездарно, и нет никаких намёков на что-то хорошее в её исполнении или хотя бы на какое-то укрепление каких-то позиций. Грубейшие ошибки совершает Кудряшов, на ровном месте привёз мяч в эпизоде с голом. Австрийцы ворвались в зону, которую бросил подключившийся к атаке Кудряшов, а его никто не подстраховал. Если наша команда надеется на класс, которого, прямо скажем, ни у кого нет, то это большая ошибка. Мы можем взрываться, играть при полной командной самоотдаче, вот только тогда что-то может получиться. А сегодня этого не было вообще.
Решил внимательно посмотреть на игру Черышева, о нём много шумят, пишут... А игра где?! Ты на поле зачем вышел?! Ноль! Буквально ноль! Делайте выводы, господин Черчесов. Ставьте на поле тех, кто будет хотя бы бегать, а то Черышев не бегал, Самедов не бегал, Дзагоев вышел никакой. Команду могут начать оправдывать тем, что она не в форме, и тогда возникнет вопрос: а что вы в Австрии тогда делали и какой должна была быть после сборов форма?!
Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них - в атаке и в центре нет вообще ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии - неприлично, потому что и они тоже ничего не показали. Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего.
- Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так её и закончила, - начал Рейнгольд. - Не было взрывных моментов, да и намёков на это не было. Безобразно... Один момент за всю игру... Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог... И всё, в атаке вообще ничего не было.
Мяч был пропущен после того, как атаку хозяев проспали опорники. Где были в этот момент Головин, Зобнин - непонятно. Два человека буквально вдвоём соорудили гол, воспользовавшись провалом центральной зоны. Да и в таком темпе вообще в футбол нельзя играть. Индивидуальных действий нет вообще, особенно в атаке, инициативу и игру на себя никто не берёт. Ну врывайтесь вы в штрафную, используйте дриблинг. Что это такое?! Кто за вас будет обыгрывать?! Или надежда на ошибки австрийцев, перехваты перед пустыми воротами соперника?!
В целом, сборная России играла бездарно, и нет никаких намёков на что-то хорошее в её исполнении или хотя бы на какое-то укрепление каких-то позиций. Грубейшие ошибки совершает Кудряшов, на ровном месте привёз мяч в эпизоде с голом. Австрийцы ворвались в зону, которую бросил подключившийся к атаке Кудряшов, а его никто не подстраховал. Если наша команда надеется на класс, которого, прямо скажем, ни у кого нет, то это большая ошибка. Мы можем взрываться, играть при полной командной самоотдаче, вот только тогда что-то может получиться. А сегодня этого не было вообще.
Решил внимательно посмотреть на игру Черышева, о нём много шумят, пишут... А игра где?! Ты на поле зачем вышел?! Ноль! Буквально ноль! Делайте выводы, господин Черчесов. Ставьте на поле тех, кто будет хотя бы бегать, а то Черышев не бегал, Самедов не бегал, Дзагоев вышел никакой. Команду могут начать оправдывать тем, что она не в форме, и тогда возникнет вопрос: а что вы в Австрии тогда делали и какой должна была быть после сборов форма?!
Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них - в атаке и в центре нет вообще ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии - неприлично, потому что и они тоже ничего не показали. Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего.
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