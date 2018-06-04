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Андрей Кобелев: по итоговой заявке есть некоторые вопросы

Бывший главный тренер "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

"Не согласен по Джанаеву. Человек провел шикарный сезон в "Рубине" и доказал, что достоин быть в сборной. Нойштедтера зачем вообще вызывали в сборную? Ташаев еще слишком молод и неопытен. У него виден потенциал, и при правильном подходе он может прогрессировать и в будущем стать игроком сборной. Чалов? Все еще впереди.

Из-за травмы Кокорина у нас осталось реально два нападающих. Но пара Дзюба – Смолов имеет право на жизнь. Это разноплановые форварды, Артем может оттягивать на себя двух защитников и сбрасывать на Федора. А тот обладает хорошей обводкой и хорошим ударом.

А вот по центру поля у меня большие сомнения. Тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная. Все, что касается мобильности, игры в атаку, объема работы, они показывают хороший КПД. Но с точки зрения помощи обороне, в игре этой тройки есть недостатки. В центре нужна настоящая "собака".

Но все будет зависеть от схемы и от соперника. Есть ведь еще Газинский" – цитирует Кобелева Советский спорт.
Теги: Кобелев Сборная России
Сегодня, 10:02
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По центру прав, Глушаков и Денисов как раз такие игроки опорной зоны.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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