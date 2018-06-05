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Геннадий Орлов - о непопадании Рауша и Нойштедтера в заявку: это влияние властей страны

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включить натурализованных защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в заявку на чемпионат мира.

"Этим двум натурализовавшимся футболистам — Нойштедтеру и Раушу — неприятно, конечно, было узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.

Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление — что надо опираться на своих.

Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нём хорошие. Так уж получилось", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Рауш Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 00:38
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№3 Написал: SVN (Сегодня, 01:39) #
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турки кстати как и австрийцы ржут над нашей сборной у себя в твитах.
что наших легко можно обыграть!
надеюсь до футболистов нашей сборной дойдет,что ниже упасть уже некуда,и с турками хотя бы не проиграть.И плевать уже на этого тренера,на поле футболисты выходят,нельзя так опускаться перед глазами своих болельщиков.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну второсортного бразильца взяли же. просто у нас тренер с синдромом дауна


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.
Вот как...спасибо дядя Гена, теперь мы знаем чего хотели эти молодые люди - засветиться на чм. Ну теперь им придется искать другой путь в жизни. Например, стать хорошими футболистами.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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