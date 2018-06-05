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Денис Черышев отказался общаться с журналистами на русском языке

Полузащитник сборной России Денис Черышев отказался общаться с журналистами на русском языке после контрольного матча национальной команды против сборной Турции, который завершился вничью — 1:1.

Футболист общался с испаноговорящими журналистами, но отказался отвечать на вопросы русскоговорящих представителей СМИ. Напомним, что Черышев вошел в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Сборная России на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом. В матче открытия 14 июня россияне в "Лужниках" встретятся с аравийцами.

Sport24
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 23:06
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№7 Написал: stainless (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Просто Черышев отказался общаться с незнакомыми спортСМИ, коих на матчах вечно представляют в микст-зоне сопливые студенты-стажёры, а потом дал интервью ТАСС
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Просто говно.....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 23:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о предстоящем чемпионате мира.

«Соперники в группе чемпионата мира у нас все очень трудные, поэтому будем двигаться шаг за шагом, пока все мысли о Саудовской Аравии. В сборной России мне хорошо, прибавляю физически и с каждым днем становится все лучше. На турнире фаворит — Испания. Если не Россия, пусть чемпионами мира станут именно испанцы», — сказал Черышев в интервью ТАСС.

Во вторник сборная России в Москве в контрольном матче сыграла вничью с командой Турции (1:1).
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Crowley172 (Сегодня, 23:41) #
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online

Ну и что? Фернандес вообще не умеет по русски
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 23:15) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SVN
а что комментировать,он не играл.

flushed Испанцам же что-то комментировал. Попал в сборную по протекции папы,а теперь понты колотит.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 23:13) #
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И что оно делает в сборной?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 23:08) #
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  •  (5)
online

а что комментировать,он не играл.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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