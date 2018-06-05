Илья Кутепов: настроение отличное!

Центральный защитник сборной России Илья Кутепов после контрольного матча с Турцией (1:1) не стал разбирать эпизод с пропущенным голом.– Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем, - отметил Кутепов.– Пока ничего не могу сказать. Надо будет на теории все разобрать.– Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.– Отличное! Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше.– Нет. Не могу сказать. Если бы знал – сказал бы.