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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Илья Кутепов: настроение отличное!
Центральный защитник сборной России Илья Кутепов после контрольного матча с Турцией (1:1) не стал разбирать эпизод с пропущенным голом.
– Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем, - отметил Кутепов.
– Расскажите про забитый турками гол. Там, кажется, была в том числе ваша ошибка.
– Пока ничего не могу сказать. Надо будет на теории все разобрать.
– Много говорили о том, что сегодня сборная России должна выглядеть намного свежее, чем против Австрии. Так и было?
– Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.
– Как у вас настроение перед чемпионатом мира?
– Отличное! Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше.
– Тренерский штаб не говорил, что сегодняшний состав – прообраз состава на матч с Саудовской Аравией?
– Нет. Не могу сказать. Если бы знал – сказал бы.
"Спорт-Экспресс"
– Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем, - отметил Кутепов.
– Расскажите про забитый турками гол. Там, кажется, была в том числе ваша ошибка.
– Пока ничего не могу сказать. Надо будет на теории все разобрать.
– Много говорили о том, что сегодня сборная России должна выглядеть намного свежее, чем против Австрии. Так и было?
– Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.
– Как у вас настроение перед чемпионатом мира?
– Отличное! Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше.
– Тренерский штаб не говорил, что сегодняшний состав – прообраз состава на матч с Саудовской Аравией?
– Нет. Не могу сказать. Если бы знал – сказал бы.
"Спорт-Экспресс"
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