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Илья Кутепов: настроение отличное!

Центральный защитник сборной России Илья Кутепов после контрольного матча с Турцией (1:1) не стал разбирать эпизод с пропущенным голом.

– Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем, - отметил Кутепов.

– Расскажите про забитый турками гол. Там, кажется, была в том числе ваша ошибка.

– Пока ничего не могу сказать. Надо будет на теории все разобрать.

– Много говорили о том, что сегодня сборная России должна выглядеть намного свежее, чем против Австрии. Так и было?

– Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.

– Как у вас настроение перед чемпионатом мира?

– Отличное! Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше.

– Тренерский штаб не говорил, что сегодняшний состав – прообраз состава на матч с Саудовской Аравией?

– Нет. Не могу сказать. Если бы знал – сказал бы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 23:08
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№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Через девять дней стартует чемпионат мира.

символично...через сорок помянем последний раз...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 23:47) #
  • +1
  •  (1)
online

а чему горевать? лимит не отменен, зп прожить всю жизнь хорошо хватит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Воистину, чего вам горевать...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 23:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Еле унесли ноги от второго состава турков и настроение прекрасное? Кутепова срочно к врачу. flushed
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 23:13) #
  • -2
  •  (4)

Ты идиот?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 23:12) #
  • +3
  •  (3)

Играть не умеем, но здорово, что это весь мир увидит
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 23:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Браво,Илюша! И хорошо двигались и ощущали себя хорошо,настроение отличное-жизнь удалась!
P.S. вы держитесь там...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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