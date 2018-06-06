Полная версия клипа Наталии Орейро на песню United by love к ЧМ-2018 появится в сети 9 июня

Полная версия клипа уругвайской певицы и актрисы Наталии Орейро, посвященного чемпионату мира 2018 года, появится в интернете 9 июня.Орейро в мае представила песню United by love ("Объединенные любовью"), написанную специально к чемпионату мира. Композиция является неофициальным гимном турнира и исполняется на трех языках - английском, испанском и русском. В ходе пресс-конференции был представлен тизер клипа к песне Орейро, где она предстала в традиционной русской одежде."Для меня очень большая честь, что меня выбрали для исполнения одной из песен чемпионата мира, потому что для нас в Латинской Америке футбол очень важен, - сказала Орейро. - Идея пришла к нам совместно с ребятами из компании Warner Music, которые знали, что для меня очень важно было спеть на испанском и на русском. Для меня это была мечта, мы снимали клип на моей родине - в Монтевидео, а футбол для уругвайцев - это то, что мы носим в душе. В субботу мы уже увидим целый клип".Орейро отметила, что на чемпионате мира поддержит сборные Уругвая, России и Аргентины, однако артистка не уверена, что сможет посетить матчи команд."Мечтаю, чтобы чемпионат мира выиграла Россия, Уругвай или Аргентина. Очень бы хотелось попасть на матч Россия - Уругвай [25 июня в Самаре], но не знаю, смогу ли по времени. Если будет финал с какой-то из этих команд, то почему бы не вернуться", - сказала Орейро.Главная идея песни United by love заключается в единстве всех участников чемпионата мира и праздничной атмосфере турнира.