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Товарищеский матч Аргентины с Израилем был отменен из-за политической ситуации

Футбольная ассоциация Аргентины отказалась от проведения товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме из-за политической ситуации, угроз и опасения провокаций.

Напомним, что против проведения матча выступала Палестина, которая считает Иерусалим оккупированной территорией.

Палестинцы сжигали футболки сборной Аргентины, а посол Палестины в Аргентине Хусни Абдель Вахед заявил: "Этот матч похож на то, если бы мы отметили годовщину оккупации Фолклендских островов (конфликт между Аргентиной и Великобританией из-за этого архипелага тянется с 1982 года)".

Теперь Аргентина попытается найти соперника, чтобы сыграть 9 июня в Барселоне, а после игры планирует отправиться в Россию.

Ole
Теги: Сборная Аргентины Сборная Израиля
Сегодня, 08:19
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