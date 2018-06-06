Товарищеский матч Аргентины с Израилем был отменен из-за политической ситуации

Футбольная ассоциация Аргентины отказалась от проведения товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме из-за политической ситуации, угроз и опасения провокаций.Напомним, что против проведения матча выступала Палестина, которая считает Иерусалим оккупированной территорией.Палестинцы сжигали футболки сборной Аргентины, а посол Палестины в Аргентине Хусни Абдель Вахед заявил: "Этот матч похож на то, если бы мы отметили годовщину оккупации Фолклендских островов (конфликт между Аргентиной и Великобританией из-за этого архипелага тянется с 1982 года)".Теперь Аргентина попытается найти соперника, чтобы сыграть 9 июня в Барселоне, а после игры планирует отправиться в Россию.