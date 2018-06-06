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Главный тренер ХК "Спартак" пожелал Станиславу Черчесову терпения на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов гнет свою линию, несмотря на результаты в контрольных матчах, хочется пожелать ему терпения, заявил РИА Новости главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Вадим Епанчинцев.

"Первый матч с Саудовской Аравией будет очень важным. Если ребята сыграют на своем уровне, то победят. Хочется, чтобы команда добилась положительного результата на чемпионате мира, верю, что она выйдет из группы. Прекрасно понимаю Станислава Черчесова, судя по интервью, он держится, гнет свою линию, пожелаю ему терпения, все будет нормально. Матч с Австрией посмотрел целиком, с Турцией – только второй тайм. Двоякое мнение (об играх), понятно, что команда находится под нагрузкой, будем надеяться, что на чемпионате мира она сыграет на достойном уровне. Надо верить в своих футболистов. Проблемы у сборной очевидные – это защита, уверен, игроки найдут взаимопонимание", - сказал Епанчинцев.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Химки»
кукушка хвалит петуха. ну а петух кукушку.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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