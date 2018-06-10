Три тысячи болельщиков пришло на тренировку Саудовской Аравии в Петербурге

Сборная Саудовской Аравии, накануне прибывшая в Санкт-Петербург, проводит открытую тренировку на стадионе "Петровский". За занятием соперников сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018 с трибун стадиона наблюдают 3 тысячи человек.Среди них два десятка аравийских болельщиков – студенты местных вузов, – распевающих песни в поддержку своей команды.