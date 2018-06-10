Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
Политика и события в стране и мире 4431
Чемпионат мира 2018 11
КБ-Гостевая 26738
Я болею за "Енисей"! 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194

Новости партнеров

Три тысячи болельщиков пришло на тренировку Саудовской Аравии в Петербурге

Сборная Саудовской Аравии, накануне прибывшая в Санкт-Петербург, проводит открытую тренировку на стадионе "Петровский". За занятием соперников сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018 с трибун стадиона наблюдают 3 тысячи человек.

Среди них два десятка аравийских болельщиков – студенты местных вузов, – распевающих песни в поддержку своей команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.