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Александр Ерохин: Сейчас в команде хороший сплав опыт и молодости

Полузащитник сборной России и питерского "Зенита" ответил на вопросы журналистов после окончания тренировки национальной команды:

- Готовность команды к матчам? План на эти сборы похож на те, которые были перед Кубком Конфедераций. Тогда сборная выглядела достаточно свежей, по функционалу вопросов ни у кого не было, так что уверен и на этот раз мы подойдём к матчам в хорошей физической форме.

- Сборная долгое время играла в три центральных, теперь в два. Были проблемы с переходом?

- Почти все футболисты привыкли к подобным переходам у себя в клубах. Изменениям в плане тактики. Только ЦСКА почти всегда играет в пять защитников, а "Краснодар" - в четыре. Так что никаких сложностей в этом плане нет. Тренерский штаб нам всё объясняет, как надо действовать.

- Вы пропустили какое-то времени из-за травмы...

- Да, было небольшое повреждение, но сейчас готов на все сто процентов. Я провел весь сбор, а тренировался отдельно только два дня перед матчем с австрийцами.

- В последних товарищеских матчах сборная не смогла добиться хорошего результата. В чём причины?

- Я думаю в этих играх, особенно с австрийцами, мы делали много неоправданного брака, который приводил к контратакам или в какой-то момент обрывали наши наступления. Результат? Мы им, конечно, результатом недовольны. Но мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. Сейчас готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И вся эта злость должна пойти нам на пользу. Десять лет успеху на Евро 2008? На самом деле очень важно, что ребята, выступавшие на том турнире, и сейчас в команде. Они могут поделиться своим опытом, теми эмоциями, которые пережили тогда, это может нам здорово помочь. Получается между двумя командами некая аналогия, которая объединяет в плане настроя, желания и самоотдачи. Сейчас в команде хороший сплав опыта и молодости, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Сегодня, 15:20
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№1 Написал: Павел Пастухов (Сегодня, 15:28) #
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Регистрация: 12.06.2018 [жалоба]
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