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Игорь Акинфеев – четвертый капитан сборной России на ЧМ

Игорь Акинфеев стал четвертым футболистом, который вывел сборную России на поле в матче чемпионата мира.

Ранее в роли капитанов выступали Виктор Онопко, Василий Березуцкий и Дмитрий Харин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев
Сегодня, 19:01
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