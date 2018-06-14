Игорь Акинфеев – четвертый капитан сборной России на ЧМ

Игорь Акинфеев стал четвертым футболистом, который вывел сборную России на поле в матче чемпионата мира.Ранее в роли капитанов выступали Виктор Онопко, Василий Березуцкий и Дмитрий Харин.