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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Александр Крушельницкий: перед ЧМ-2018 многие были настроены против Дзюбы. Это ему и помогло
Керлингист Александр Крушельницкий, временно отстраненный от спорта из-за положительного допинг-теста на Олимиаде-2018, оценил шансы сборной России на ЧМ-2018.
"ЧМ-2018 – это большой праздник для всех и для меня в частности. Все прошедшие матчи посмотреть не удалось, но игру с участием нашей сборной, конечно, видел. Когда в Сочи шел матч Португалия – Испания, вел машину, однако на перекрестках, останавливаясь на светофорах, бросал взгляд на телефон.
Наши молодцы, хотя саудовцы, надо признать, выглядели не лучшим образом. Дальше будет намного тяжелее. Но, по крайней мере, после показанного хорошего футбола можно твердо говорить, что сборной России по силам выйти из группы. Надо только зацепить либо Египет, либо Уругвай. А для этого важно выходить на поле с боевым настроем.
Против Дзюбы очень многие были настроены. Мне кажется, это ему и помогло. Разозлился, что кругом его "хейтят" – позволю себе модное слово. Дзюба вышел с особым настроем на замену и доказал, что его не напрасно взяли в сборную.
А больше всех мне понравились Черышев и Головин, умеющий на поле выдумывать", - цитирует Крушельницкого Team Russia.
"ЧМ-2018 – это большой праздник для всех и для меня в частности. Все прошедшие матчи посмотреть не удалось, но игру с участием нашей сборной, конечно, видел. Когда в Сочи шел матч Португалия – Испания, вел машину, однако на перекрестках, останавливаясь на светофорах, бросал взгляд на телефон.
Наши молодцы, хотя саудовцы, надо признать, выглядели не лучшим образом. Дальше будет намного тяжелее. Но, по крайней мере, после показанного хорошего футбола можно твердо говорить, что сборной России по силам выйти из группы. Надо только зацепить либо Египет, либо Уругвай. А для этого важно выходить на поле с боевым настроем.
Против Дзюбы очень многие были настроены. Мне кажется, это ему и помогло. Разозлился, что кругом его "хейтят" – позволю себе модное слово. Дзюба вышел с особым настроем на замену и доказал, что его не напрасно взяли в сборную.
А больше всех мне понравились Черышев и Головин, умеющий на поле выдумывать", - цитирует Крушельницкого Team Russia.
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