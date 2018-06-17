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Оскар Рамирес: сказал ребятам - ничего не закончилось. Надо пробиваться вперед
После поражения от сборной Сербии на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин сообщает с места событий.
У нас впечатление, что сегодня был матч равных команд. Коста-Рика была близка положительному результату. Не кажется ли вам, что нужно было больше рисковать?
- Те, кто давно смотрит матчи Чемпионата Мира, знают, что первые матчи всегда очень сложны. Первые 20-25 минут мы были близки к тому, чтобы чего-то добиться. Мы старались подойти к чужой штрафной, мы старались прессинговать. Мы играли примерно в 30 метрах от линии ворот, но силы все-таки были примерно равны. Нам нужно было бы воспользоваться тем же, чем и они – стандартами. Во втором тайме мы начали не с той ноги. У Сербии получилось забить со штрафного, и мы уже были вынуждены исправляться. Мы пытались атаковать по флангам, думали, что это их слабая сторона.
У вас были 5 защитников. Не жалеете, что вы уделили столько внимания обороне?
- Может быть, на каком-то этапе вы действительно увидели 5 защитников, но мы всегда работаем в зависимости от ситуации. Гусман и остальные игроки у нас гибкие. Они действуют в зависимости от ситуации. Не согласен с вами. Это не стена из 5 человек, как вы говорите.
Сегодня был самый простой соперник на групповом этапе, но вы проиграли. Как вы оцениваете свои шансы теперь?
- Я сказал ребятам – ничего не закончилось. Надо пробиваться вперед. То, что я увидел в раздевалке, дает мне понять, что команда все еще верит в свои возможности. Нам, конечно, будет сложно, потому что впереди у нас игры с Бразилией и Швейцарией.
Коста-Рика сделала много длинных передач. Вы довольны этим?
- Нужно посмотреть на игру с точки зрения тактики. Если мы использовали прямой прессинг, то мы могли отбирать мяч очень близко к чужой штрафной. С сербской защитой в ответ нужно играть более прямо. В первом тайме мы это сделали хорошо. У нас были 2-3 возможности забить.
У нас впечатление, что сегодня был матч равных команд. Коста-Рика была близка положительному результату. Не кажется ли вам, что нужно было больше рисковать?
- Те, кто давно смотрит матчи Чемпионата Мира, знают, что первые матчи всегда очень сложны. Первые 20-25 минут мы были близки к тому, чтобы чего-то добиться. Мы старались подойти к чужой штрафной, мы старались прессинговать. Мы играли примерно в 30 метрах от линии ворот, но силы все-таки были примерно равны. Нам нужно было бы воспользоваться тем же, чем и они – стандартами. Во втором тайме мы начали не с той ноги. У Сербии получилось забить со штрафного, и мы уже были вынуждены исправляться. Мы пытались атаковать по флангам, думали, что это их слабая сторона.
У вас были 5 защитников. Не жалеете, что вы уделили столько внимания обороне?
- Может быть, на каком-то этапе вы действительно увидели 5 защитников, но мы всегда работаем в зависимости от ситуации. Гусман и остальные игроки у нас гибкие. Они действуют в зависимости от ситуации. Не согласен с вами. Это не стена из 5 человек, как вы говорите.
Сегодня был самый простой соперник на групповом этапе, но вы проиграли. Как вы оцениваете свои шансы теперь?
- Я сказал ребятам – ничего не закончилось. Надо пробиваться вперед. То, что я увидел в раздевалке, дает мне понять, что команда все еще верит в свои возможности. Нам, конечно, будет сложно, потому что впереди у нас игры с Бразилией и Швейцарией.
Коста-Рика сделала много длинных передач. Вы довольны этим?
- Нужно посмотреть на игру с точки зрения тактики. Если мы использовали прямой прессинг, то мы могли отбирать мяч очень близко к чужой штрафной. С сербской защитой в ответ нужно играть более прямо. В первом тайме мы это сделали хорошо. У нас были 2-3 возможности забить.
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