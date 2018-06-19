Тренер сборной Туниса: ЧМ-2018 в России уже можно считать одним из лучших в истории

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после матча ЧМ-2018 с Англией (1:2) заявил, что турнир в России можно считать одним из лучших в истории."Я не почувствовал сегодня обилия мошкары, поскольку был увлечен игрой.Что касается качества поля, то оно великолепное. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Все идеально.Я, например, был на предыдущем чемпионате мира, на турнирах в Японии в 2002 и в Германии в 2006. Думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории", – сказал Маалуп.