Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4742
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Ситуация на юго-востоке Украины 119656
Курилка 1535
кто чо любит пажрать? 3202
КБ-Гостевая 26757
Mузыка 5728

Новости партнеров

Тренер сборной Туниса: ЧМ-2018 в России уже можно считать одним из лучших в истории

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после матча ЧМ-2018 с Англией (1:2) заявил, что турнир в России можно считать одним из лучших в истории.

"Я не почувствовал сегодня обилия мошкары, поскольку был увлечен игрой.

Что касается качества поля, то оно великолепное. То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Все идеально.

Я, например, был на предыдущем чемпионате мира, на турнирах в Японии в 2002 и в Германии в 2006. Думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории", – сказал Маалуп.

ТАСС
Теги: Сборная Туниса
Сегодня, 10:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:22) #
  • -2
  •  (2)
online

и это хорошо, одни бриты наверное будут всем недовольны в итоге


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:03) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
то то же.тут вам не там blush


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.