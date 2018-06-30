Мая Ёсида: против сенегальцев тяжело играть в АПЛ, сегодня было не легче

Защитник сборной Японии Мая Ёсида прокомментировал ничью с Сенегалом.- В составе сборной Сенегала много футболистов из английской Премьер-лиге, они мне хорошо знакомы, против них всегда трудно играть в Англии, и сегодня было не менее трудно.