Выстояли - и слава богу. Франция осталась на первом месте, Дания на втором

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Выстояли - и слава богу. Франция осталась на первом месте, Дания на втором

Выстояли - и слава богу. Франция осталась на первом месте, Дания на втором Дания и Франция сыграли, наверное, самый скучный матч этого чемпионата мира. О том, как была сыграна первая нулевая ничья этого чемпионата мира и как пал рекорд, расскажет Rusfootball.info

Еще до начала финального тура группового этапа Франция вопрос выхода в плей-офф уже решила. Победы над сборными Австралии и Перу гарантировали команде Дешама место в 1/8. Оставалось только выяснить, с какой именно позиции финалисты прошлого Евро шагнут дальше. Эта задача не всегда считается чрезвычайно важной, - наверное, именно поэтому главный тренер решил дать отдых Полю Погба. Впрочем, со второго места они бы попали на мощных хорватов, так что равнодушия насчет результата от французов ждать совершенно точно не следовало.

А вот Дании еще острее было необходимо цепляться за очки: не так далеко осталась команда Австралии, способная крупной победой над Перу (в случае поражения Дании, конечно же) вскарабкаться на второе место, оставив европейцев за бортом турнира. В этом плане отсутствие некоторых ключевых игроков - вышеупомянутого Погба или Льориса - могло сыграть им на руку.

Несмотря на то, что Франция начинала игру с колоссальным превосходством в плане владения мячом, большой пользы номинальным гостям это не приносило. Да и не должно было. Далеко не всегда французы старались обострять. Моментами создавалось ощущение, что им было важнее удерживать мяч, чем толкать его к воротам соперника.

Дания из-за этого с мячом практически не встречалась, была вынуждена много перестраиваться и двигаться, тратить силы по довольно жаркой московской погоде. Но если все-таки до него добиралась, динамично взрывалась и форсировала. В дебюте встречи Брэйтуэйт дважды врывался в штрафную справа и чуть было не заработал пенальти.

Но давление сборная Франции только наращивала. На исходе первой трети первого тайма первый свой момент не реализовал Оливье Жиру, а Дания все глубже опускалась в оборону. Чуть что, конечно, Дания выбегала в контрвыпады, но не слишком большими силами - втроем наскоком преодолеть заградительные редуты команды Дешама было очень непросто.

Даже если допустить, что Франция играла далеко не в полную силу (не говоря уже о том, что в составе не оказалось всех звезд), этого хватало, чтобы у ворот Каспера Шмейхеля постоянно витала опасность - или хотя бы её призрак. Дания постреливала атаками гораздо реже, но была немного интереснее в этом вопросе. Видимо, из-за того, что шла напрямик и старалась делать все быстро, в отличие от своих противников, с удовольствием катавших и поперек.

До конца первого тайма у французов было еще несколько хороших атак, ни одна из которых, впрочем, достойным ударом так и не завершилась. Многочисленные навесы датчане снимали без особенных трудностей, а вот французским выстрелам со средней дистанции явно не хватало точности.

В начале второго тайма Франция продолжила упираться в штрафную линию сборной Дании, которую бдительно держали представители последней. Слишком часто французы принимали мяч уже спиной к воротам, без скорости и возможности оценить ситуацию, и это заканчивалось абсолютно ничем. Дания отвечала плотной пальбой со стандартных положений.

Вообще, номинальные хозяева, которые наверняка знали о том, что Австралия в параллельной встречи проигрывает, смелели все больше - переваливали в атаку большие силы, надолго задерживались в центре поля, не стараясь любой ценой бросить мяч вперед. Но такая тенденция, увы, была непродолжительной.

Впоследствии Дания чуть ли не до сухости во рту действовала скучно и осторожно, боясь пропустить. Из-за этого гудели болельщики, - эта встреча вполне могла быть номинирована на самую скучную на этом чемпионате. Неизвестно, откуда была такая осторожность, учитывая, что поражение Дании ничем не грозило, пока Австралия летит Перу в два гола.

Ничего поделать с этим отчаянным противодействием Франция так и не смогла. Упиралась на границе штрафной, пыталась комбинировать, но все равно теряла мяч, после этого неизбежно следовал вынос. Серия без нулевых ничьих этого Чемпионата Мира была прервана.

Чемпионат мира-2018

Группа C. 3-й тур

Стадион: Лужники

Дания - Франция 0:0


Голы:

Дания:

Франция:

Предупреждения:

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: сборная Дании сборная Франции
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