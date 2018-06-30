Выстояли - и слава богу. Франция осталась на первом месте, Дания на втором

Чемпионат мира-2018



Группа C. 3-й тур



Стадион: Лужники



Дания - Франция 0:0

Дания и Франция сыграли, наверное, самый скучный матч этого чемпионата мира. О том, как была сыграна первая нулевая ничья этого чемпионата мира и как пал рекорд, расскажетЕще до начала финального тура группового этапа Франция вопрос выхода в плей-офф уже решила. Победы над сборными Австралии и Перу гарантировали команде Дешама место в 1/8. Оставалось только выяснить, с какой именно позиции финалисты прошлого Евро шагнут дальше. Эта задача не всегда считается чрезвычайно важной, - наверное, именно поэтому главный тренер решил дать отдых Полю Погба. Впрочем, со второго места они бы попали на мощных хорватов, так что равнодушия насчет результата от французов ждать совершенно точно не следовало.А вот Дании еще острее было необходимо цепляться за очки: не так далеко осталась команда Австралии, способная крупной победой над Перу (в случае поражения Дании, конечно же) вскарабкаться на второе место, оставив европейцев за бортом турнира. В этом плане отсутствие некоторых ключевых игроков - вышеупомянутого Погба или Льориса - могло сыграть им на руку.Несмотря на то, что Франция начинала игру с колоссальным превосходством в плане владения мячом, большой пользы номинальным гостям это не приносило. Да и не должно было. Далеко не всегда французы старались обострять. Моментами создавалось ощущение, что им было важнее удерживать мяч, чем толкать его к воротам соперника.Дания из-за этого с мячом практически не встречалась, была вынуждена много перестраиваться и двигаться, тратить силы по довольно жаркой московской погоде. Но если все-таки до него добиралась, динамично взрывалась и форсировала. В дебюте встречи Брэйтуэйт дважды врывался в штрафную справа и чуть было не заработал пенальти.Но давление сборная Франции только наращивала. На исходе первой трети первого тайма первый свой момент не реализовал Оливье Жиру, а Дания все глубже опускалась в оборону. Чуть что, конечно, Дания выбегала в контрвыпады, но не слишком большими силами - втроем наскоком преодолеть заградительные редуты команды Дешама было очень непросто.Даже если допустить, что Франция играла далеко не в полную силу (не говоря уже о том, что в составе не оказалось всех звезд), этого хватало, чтобы у ворот Каспера Шмейхеля постоянно витала опасность - или хотя бы её призрак. Дания постреливала атаками гораздо реже, но была немного интереснее в этом вопросе. Видимо, из-за того, что шла напрямик и старалась делать все быстро, в отличие от своих противников, с удовольствием катавших и поперек.До конца первого тайма у французов было еще несколько хороших атак, ни одна из которых, впрочем, достойным ударом так и не завершилась. Многочисленные навесы датчане снимали без особенных трудностей, а вот французским выстрелам со средней дистанции явно не хватало точности.В начале второго тайма Франция продолжила упираться в штрафную линию сборной Дании, которую бдительно держали представители последней. Слишком часто французы принимали мяч уже спиной к воротам, без скорости и возможности оценить ситуацию, и это заканчивалось абсолютно ничем. Дания отвечала плотной пальбой со стандартных положений.Вообще, номинальные хозяева, которые наверняка знали о том, что Австралия в параллельной встречи проигрывает, смелели все больше - переваливали в атаку большие силы, надолго задерживались в центре поля, не стараясь любой ценой бросить мяч вперед. Но такая тенденция, увы, была непродолжительной.Впоследствии Дания чуть ли не до сухости во рту действовала скучно и осторожно, боясь пропустить. Из-за этого гудели болельщики, - эта встреча вполне могла быть номинирована на самую скучную на этом чемпионате. Неизвестно, откуда была такая осторожность, учитывая, что поражение Дании ничем не грозило, пока Австралия летит Перу в два гола.Ничего поделать с этим отчаянным противодействием Франция так и не смогла. Упиралась на границе штрафной, пыталась комбинировать, но все равно теряла мяч, после этого неизбежно следовал вынос. Серия без нулевых ничьих этого Чемпионата Мира была прервана.