Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом

В Самаре прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана, в ходе которой он высказался относительно особенностей своей работы. Корреспондентпередает слова наставника колумбийской команды.- Эти игроки восстанавливаются. В целом я должен сказать, что у нас есть добрые вести по ним. Что касается Оспины – он полностью готов. У него был несерьезный удар. У Агилара также неесерьезная травма. Через несколько дней мы посмотрим, что с ним. Пока что в предстоящем матче нам нужно подумать о здоровье игроков со всех сторон. Мы думаем, что у Агилара что-то мышечное было.- Честно говоря, думаю, что вся команда хорошо работает. Не могу выделять двойки или дуэты. Все играют так, как нам нужно.- Да, это понятно. Это решающий матч, и только победа даст нам возможность выйти в 1/8. Моральное состояние у нас отличное. Мы должны быть оптимистично настроены.- Мы еще до начала турнира знали, что Сенегал сильная сборная, сильная единством. Многие ее игроки выступают в Европе. Это те футболисты, которые знают, как работать в важных матчах. Победа в прошлых матчах доставалась им, потому что они четко выполняли свой план. Но мы надеемся, что их динамика поменяется, потому что нам нужна победа. Мы постараемся найти их слабые места.- Мы приехали сюда, чтобы добиться нечто большего, чем просто групповой этап. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы пройти дальше. Мы настроены оптимистично.- Моя профессия всегда полна спорных моментов – иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом. Сегодня ты можешь чувствовать себя как эксперт, а потом можешь быть без понятия, что происходит. Тренер должен любить футбол. А с игроками нужно быть близкими и нужно относиться к каждому одинаково.- Это будет решающий матч. Результат определит будущее двух команд. Тренер Сенегала делает превосходную работу. Я считаю, что матч будет очень интенсивным, с большим количеством борьбы. Я надеюсь, мы победим.