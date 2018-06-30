Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее

Главный тренер польской команды Адам Навалка прокомментировал победу над Японией.

- Мы разочарованы, нам хотелось выйти в 1/8. Тем не менее мы решили сыграть эту игру достойно. Порадовать болельщиков, чтобы все таки смогли с победой уехать домой. Это хороший урок на будущее. Мы не хотим, чтобы такие поражения были в будущем. Хороший урок, хотя и горький. Я думаю, у нас будет команда по сильнее в будущем.

В конце игры мы вели 1-0, победили в этом матче. Трудный матч, японцы играют с высоким уровнем. наша команда должна была справиться психологически с критикой. Эмоционально матч был для нас очень высоким. Мы надеялись в начале турнира на другое, хотели добиться лучших результатов в 1 и 2 игре. 3 игра поэтому была важным моментом, чтобы подтвердить что польская команда борется до самого конца, не сдается. доставили радость болельщикам игрокам и тренерскому штабу. я не хочу подсластить пилюлю. тем не менее нам удалось проанализировать эти игры, я вам скажу, что мы добились чего-то.У нас есть молодые игроки, польский футбол занимает высокое место на европейском и мировом уровне. я надеюсь, этот результат не будет откатом назад.

- Очень много изменений в каждом матче, может быть они были неудачными, была запутанная тактика?

- Я действительно использовал разные системы и подходы. Мы пытаемся оптимизировать и использовать игроков всего списка, они из известных клубов и очень хорошо поддерживали ритм, но сегодня ситуация была другая, нам пришлось справляться с ней. Я не согласен с вашей оценкой. Вы отличный эксперт задним числом, а я принимаю решения до игры по своей базе данных.

Организация нашей игры хромала, поэтому приходилось делать изменения, ставить молодых игроков. Это непростой чемпионат, вы видели, что не так просто отобрать лучших игроков. Тот же Беднарек, был на чемпионате Европы, я хорошо инвестировал в него. Мы достаточно хорошо сыграли в этом широком составе, это хороший задел на будущее. Вам удачи, надеюсь вы будете противным экспертом, который будет добавлять критики нам.

- Какой план вы строили на сегодняшнюю игру?

- План заключался в том, чтобы добиться победы. Мы ее и добились. Сборная Японии очень хорошая команда, и если собрать все их индивидуальные качества, можно понять, почему они так хорошо играют. Они психологически хорошо готовы. Мы разработали стратегию, направленную на то, чтобы японцы не смогли использовать свои преимущества. Ставил задачу перед своими игроками нацеливаться на контратаки, создавать положения, с которых можно было нанести удар в створ ворот.

- Кажется, обе команды сдали к концу игры. Польша выиграла, но вас удовлетворила концовка?

- Смотря как на это посмотреть. Мы добились результата, который перед собой ставили, мы хотели выиграть матч. Мы думали о том, как будем принимать мяч на нашей стороне и проводить контратаки. Всегда надо играть последовательно. С первой до последней минуты. Японская команда исключительно опасна для любой другой, они это показали в первых двух играх. В первой половине мы могли забить гол, и в конце матча мы вели. Результат заслуженный.

- Что произошло на поле, когда было две замены? Почему вы не выпускали Карла Линетти? Что вы можете сказать о своем будущем?

- Я завишу от совета футбольной ассоциации польши. Надо проанализировать игры, я подготовлю отчёт. Сейчас не буду делать никаких заявлений. Что касается Карла Линетти, это футболист с огромным потенциалом, надеюсь, дальше будет становиться только сильнее. С самого начала понял, что возьму его в свою команду, и когда мы начали задумываться о составе, я добавил его в свой список. Он хорошо играет за клуб. Он играл в товарищеских играх, было много возможностей доказать, что он хороший футболист. Но в конце концов я тренер, и я принимаю решения по составу.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Польши Сборная Японии
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:11) #
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я рад - валите, ненавистники народа Русского...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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