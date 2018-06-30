Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее

Главный тренер польской команды Адам Навалка прокомментировал победу над Японией.- Мы разочарованы, нам хотелось выйти в 1/8. Тем не менее мы решили сыграть эту игру достойно. Порадовать болельщиков, чтобы все таки смогли с победой уехать домой. Это хороший урок на будущее. Мы не хотим, чтобы такие поражения были в будущем. Хороший урок, хотя и горький. Я думаю, у нас будет команда по сильнее в будущем.В конце игры мы вели 1-0, победили в этом матче. Трудный матч, японцы играют с высоким уровнем. наша команда должна была справиться психологически с критикой. Эмоционально матч был для нас очень высоким. Мы надеялись в начале турнира на другое, хотели добиться лучших результатов в 1 и 2 игре. 3 игра поэтому была важным моментом, чтобы подтвердить что польская команда борется до самого конца, не сдается. доставили радость болельщикам игрокам и тренерскому штабу. я не хочу подсластить пилюлю. тем не менее нам удалось проанализировать эти игры, я вам скажу, что мы добились чего-то.У нас есть молодые игроки, польский футбол занимает высокое место на европейском и мировом уровне. я надеюсь, этот результат не будет откатом назад.- Я действительно использовал разные системы и подходы. Мы пытаемся оптимизировать и использовать игроков всего списка, они из известных клубов и очень хорошо поддерживали ритм, но сегодня ситуация была другая, нам пришлось справляться с ней. Я не согласен с вашей оценкой. Вы отличный эксперт задним числом, а я принимаю решения до игры по своей базе данных.Организация нашей игры хромала, поэтому приходилось делать изменения, ставить молодых игроков. Это непростой чемпионат, вы видели, что не так просто отобрать лучших игроков. Тот же Беднарек, был на чемпионате Европы, я хорошо инвестировал в него. Мы достаточно хорошо сыграли в этом широком составе, это хороший задел на будущее. Вам удачи, надеюсь вы будете противным экспертом, который будет добавлять критики нам.- План заключался в том, чтобы добиться победы. Мы ее и добились. Сборная Японии очень хорошая команда, и если собрать все их индивидуальные качества, можно понять, почему они так хорошо играют. Они психологически хорошо готовы. Мы разработали стратегию, направленную на то, чтобы японцы не смогли использовать свои преимущества. Ставил задачу перед своими игроками нацеливаться на контратаки, создавать положения, с которых можно было нанести удар в створ ворот.- Смотря как на это посмотреть. Мы добились результата, который перед собой ставили, мы хотели выиграть матч. Мы думали о том, как будем принимать мяч на нашей стороне и проводить контратаки. Всегда надо играть последовательно. С первой до последней минуты. Японская команда исключительно опасна для любой другой, они это показали в первых двух играх. В первой половине мы могли забить гол, и в конце матча мы вели. Результат заслуженный.- Я завишу от совета футбольной ассоциации польши. Надо проанализировать игры, я подготовлю отчёт. Сейчас не буду делать никаких заявлений. Что касается Карла Линетти, это футболист с огромным потенциалом, надеюсь, дальше будет становиться только сильнее. С самого начала понял, что возьму его в свою команду, и когда мы начали задумываться о составе, я добавил его в свой список. Он хорошо играет за клуб. Он играл в товарищеских играх, было много возможностей доказать, что он хороший футболист. Но в конце концов я тренер, и я принимаю решения по составу.