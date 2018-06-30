Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее
Главный тренер польской команды Адам Навалка прокомментировал победу над Японией.
- Мы разочарованы, нам хотелось выйти в 1/8. Тем не менее мы решили сыграть эту игру достойно. Порадовать болельщиков, чтобы все таки смогли с победой уехать домой. Это хороший урок на будущее. Мы не хотим, чтобы такие поражения были в будущем. Хороший урок, хотя и горький. Я думаю, у нас будет команда по сильнее в будущем.
В конце игры мы вели 1-0, победили в этом матче. Трудный матч, японцы играют с высоким уровнем. наша команда должна была справиться психологически с критикой. Эмоционально матч был для нас очень высоким. Мы надеялись в начале турнира на другое, хотели добиться лучших результатов в 1 и 2 игре. 3 игра поэтому была важным моментом, чтобы подтвердить что польская команда борется до самого конца, не сдается. доставили радость болельщикам игрокам и тренерскому штабу. я не хочу подсластить пилюлю. тем не менее нам удалось проанализировать эти игры, я вам скажу, что мы добились чего-то.У нас есть молодые игроки, польский футбол занимает высокое место на европейском и мировом уровне. я надеюсь, этот результат не будет откатом назад.
- Очень много изменений в каждом матче, может быть они были неудачными, была запутанная тактика?
- Я действительно использовал разные системы и подходы. Мы пытаемся оптимизировать и использовать игроков всего списка, они из известных клубов и очень хорошо поддерживали ритм, но сегодня ситуация была другая, нам пришлось справляться с ней. Я не согласен с вашей оценкой. Вы отличный эксперт задним числом, а я принимаю решения до игры по своей базе данных.
Организация нашей игры хромала, поэтому приходилось делать изменения, ставить молодых игроков. Это непростой чемпионат, вы видели, что не так просто отобрать лучших игроков. Тот же Беднарек, был на чемпионате Европы, я хорошо инвестировал в него. Мы достаточно хорошо сыграли в этом широком составе, это хороший задел на будущее. Вам удачи, надеюсь вы будете противным экспертом, который будет добавлять критики нам.
- Какой план вы строили на сегодняшнюю игру?
- План заключался в том, чтобы добиться победы. Мы ее и добились. Сборная Японии очень хорошая команда, и если собрать все их индивидуальные качества, можно понять, почему они так хорошо играют. Они психологически хорошо готовы. Мы разработали стратегию, направленную на то, чтобы японцы не смогли использовать свои преимущества. Ставил задачу перед своими игроками нацеливаться на контратаки, создавать положения, с которых можно было нанести удар в створ ворот.
- Кажется, обе команды сдали к концу игры. Польша выиграла, но вас удовлетворила концовка?
- Смотря как на это посмотреть. Мы добились результата, который перед собой ставили, мы хотели выиграть матч. Мы думали о том, как будем принимать мяч на нашей стороне и проводить контратаки. Всегда надо играть последовательно. С первой до последней минуты. Японская команда исключительно опасна для любой другой, они это показали в первых двух играх. В первой половине мы могли забить гол, и в конце матча мы вели. Результат заслуженный.
- Что произошло на поле, когда было две замены? Почему вы не выпускали Карла Линетти? Что вы можете сказать о своем будущем?
- Я завишу от совета футбольной ассоциации польши. Надо проанализировать игры, я подготовлю отчёт. Сейчас не буду делать никаких заявлений. Что касается Карла Линетти, это футболист с огромным потенциалом, надеюсь, дальше будет становиться только сильнее. С самого начала понял, что возьму его в свою команду, и когда мы начали задумываться о составе, я добавил его в свой список. Он хорошо играет за клуб. Он играл в товарищеских играх, было много возможностей доказать, что он хороший футболист. Но в конце концов я тренер, и я принимаю решения по составу.
Rusfootball.info
- Мы разочарованы, нам хотелось выйти в 1/8. Тем не менее мы решили сыграть эту игру достойно. Порадовать болельщиков, чтобы все таки смогли с победой уехать домой. Это хороший урок на будущее. Мы не хотим, чтобы такие поражения были в будущем. Хороший урок, хотя и горький. Я думаю, у нас будет команда по сильнее в будущем.
В конце игры мы вели 1-0, победили в этом матче. Трудный матч, японцы играют с высоким уровнем. наша команда должна была справиться психологически с критикой. Эмоционально матч был для нас очень высоким. Мы надеялись в начале турнира на другое, хотели добиться лучших результатов в 1 и 2 игре. 3 игра поэтому была важным моментом, чтобы подтвердить что польская команда борется до самого конца, не сдается. доставили радость болельщикам игрокам и тренерскому штабу. я не хочу подсластить пилюлю. тем не менее нам удалось проанализировать эти игры, я вам скажу, что мы добились чего-то.У нас есть молодые игроки, польский футбол занимает высокое место на европейском и мировом уровне. я надеюсь, этот результат не будет откатом назад.
- Очень много изменений в каждом матче, может быть они были неудачными, была запутанная тактика?
- Я действительно использовал разные системы и подходы. Мы пытаемся оптимизировать и использовать игроков всего списка, они из известных клубов и очень хорошо поддерживали ритм, но сегодня ситуация была другая, нам пришлось справляться с ней. Я не согласен с вашей оценкой. Вы отличный эксперт задним числом, а я принимаю решения до игры по своей базе данных.
Организация нашей игры хромала, поэтому приходилось делать изменения, ставить молодых игроков. Это непростой чемпионат, вы видели, что не так просто отобрать лучших игроков. Тот же Беднарек, был на чемпионате Европы, я хорошо инвестировал в него. Мы достаточно хорошо сыграли в этом широком составе, это хороший задел на будущее. Вам удачи, надеюсь вы будете противным экспертом, который будет добавлять критики нам.
- Какой план вы строили на сегодняшнюю игру?
- План заключался в том, чтобы добиться победы. Мы ее и добились. Сборная Японии очень хорошая команда, и если собрать все их индивидуальные качества, можно понять, почему они так хорошо играют. Они психологически хорошо готовы. Мы разработали стратегию, направленную на то, чтобы японцы не смогли использовать свои преимущества. Ставил задачу перед своими игроками нацеливаться на контратаки, создавать положения, с которых можно было нанести удар в створ ворот.
- Кажется, обе команды сдали к концу игры. Польша выиграла, но вас удовлетворила концовка?
- Смотря как на это посмотреть. Мы добились результата, который перед собой ставили, мы хотели выиграть матч. Мы думали о том, как будем принимать мяч на нашей стороне и проводить контратаки. Всегда надо играть последовательно. С первой до последней минуты. Японская команда исключительно опасна для любой другой, они это показали в первых двух играх. В первой половине мы могли забить гол, и в конце матча мы вели. Результат заслуженный.
- Что произошло на поле, когда было две замены? Почему вы не выпускали Карла Линетти? Что вы можете сказать о своем будущем?
- Я завишу от совета футбольной ассоциации польши. Надо проанализировать игры, я подготовлю отчёт. Сейчас не буду делать никаких заявлений. Что касается Карла Линетти, это футболист с огромным потенциалом, надеюсь, дальше будет становиться только сильнее. С самого начала понял, что возьму его в свою команду, и когда мы начали задумываться о составе, я добавил его в свой список. Он хорошо играет за клуб. Он играл в товарищеских играх, было много возможностей доказать, что он хороший футболист. Но в конце концов я тренер, и я принимаю решения по составу.
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