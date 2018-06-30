Главный тренер Японии: я сожалею, что приняли решение не атаковать в конце матча

Главный тренер Японии прокомментировал поражение от Колумбии на чемпионате мира.- Конечно, это было серьезное решение, что если пойдет не так. Всегда задаю такие вопросы себе. В разных играх у нас были сослагательные наклонения, где надо было выбирать. Мы поддерживали статус-кво. Я хотел убедиться, что на нашей половине поля не происходило ничего серьезного. После первых 2 матчей я пришел к определенным выводами. Ситуация не понравилась, мы не хотели бегать за противником, чтобы сохранить счет. Мы смотрели, как играет Сенегал. Ситуация была с повышенным риском. Как только мы видели возможность, команда сразу атаковала. Баланс между игроками мы пытались сохранить. Мне кажется, что японские игроки не были удовлетворены статусом. Что, если бы дошло до второго гола. Последнее, что сказал игрокам – доигрывайте, как играете. Они лояльно ко мне отнеслись. Мой тренерский штаб принял такое решение. Нападение – это хорошо, агрессивно идти вперед – это здорово. Но третий матч имел несколько вариантов, несколько сценариев. Отталкиваясь от ситуации, я решил не идти слишком агрессивно в нападение. Надеялся, что другой матч сложится в нашу пользу. Может, я не прав. Но я заставил игроков делать то, что я им сказал. Это чемпионат мира – такой турнир, где все может происходить. Мы вышли в 1/8, значит, я принял правильное решение. И футбол такой существует. Я впервые шучу, что иногда надо и таким образом сыграть, просто чтобы выйти из группы. Решение мое оказалось окончательным, и мы не одержали победы, но я поглядывал на другой матч. Может, меня кто-то осудит за это, но у меня на тот момент не было других планов. Мы достаточно агрессивно играли, и в первом матче, и во втором. Может, немножко было везения перед третьим матчем. Болельщики свистели к концу, игроки это слышали. Я сожалею, но такое решение я принял.- После первого тайма было 0:0.И после этого нам надо было что-то делать. Но я сказал в перерыве, что нам надо двигаться куда-то. Я решил, что нам надо обороняться. Но все-таки обороняться с прицелом на нападение, как только будет возможность. Мы не могли просто встать стеной и отбиваться. Понятно, что все игроки пытались агрессивно играть, нападали. Но мы пропустили гол, и затем в другом матче забили гол. Я об этом узнал. Время шло, мы видели, что в другом матче происходит. Когда я Хасебе выпустил, я принял решение, я сказал ему не рисковать слишком сильно. Я сказал ни в коем случае не заработай желтую карточку. У нас было 4-1-4-1.Больше было обороны. Нападение было сбалансированным. Игроки меня услышали, все это поняли, мы просто не могли позволить пропустить еще. Польша не стала настаивать на втором голе, время шло, я принял решение сохранить статус-кво, когда выпустил Хасебе – это было окончательное послание об игре в оборону. Когда Хасебе вышел на газон, он мне сказал.-У меня есть стиль игры. Можно сказать, что я тренер нападающего плана. Я гоняю игроков в нападение, но перед игрой с Колумбией я говорил – Идите вперед, наступайте, давите их, находите позицию для владения мячом. Я всегда своим игрокам говорил именно это. Игроки отреагировали на задачи, которые я ставил перед ними. Сегодняшний матч показал, что психологически мы должны были перестроиться. Мы должны были думать об обороне. Не радуюсь, как мы сыграли, но на каком этапе мы находились – в этом была единственная тактика.-Мы проиграли, и Волгоград будет связан с поражением. Но прошло 18 лет и мы проходим в 1/8. Здесь 50 на 50. В следующий раз мы захотим выиграть. Следующий город – Казань.-Мы в 1/8. Мы вышли из группы, поэтому, если взять данный этап, то 22 года назад ситуация была схожей, как сейчас. Были чемпионаты в Африке, в Европе. Мы играли против сильных команд, но так трудно выйти из группы, что радуешься, когда выходишь. Мы играли на Олимпийских играх, я учусь на опыте, хотел вывести команду в 1/8. Хотелось оправдаться за то, что было 22 года назад. Технически мы проиграли матч. В этой бочке меда есть ложка дегтя. Это не Олимпийские игры, мы добились определенного прогресса.- Конечно, японский футбол заработал то, чтобы пройти в следующий раунд чемпионата мира. Мы играли с разными командами. В прошлом, когда мы выходили из группы, мы делали это за счет того, что напрягались на 100 процентов. Мы не знаем, с кем будем играть. Мы психологически подготовимся лучше, чем наш соперник. Мы еще не все силы растратили. Нам надо играть еще лучше, чем в группе. Игроки может быть подустали. Я сделаю так, чтобы они были уверены в своих силах. Даже, если придется играть с Бельгией или с Англией, нам надо держаться. В следующие 3 дня я должен вселить уверенность в них в своих силах.- Да, мы всегда стремимся к гармонии. Баланс тоже нужен, я все-таки предполагал, что мы выйдем из группы. Даже до сегодняшней игры. Я хотел, чтобы эта психология была у игроков. Но выпускал я их по другой причине. Я уверен, что, если бы я в 3 играх выпускал одних и тех же, но перед каждой игрой я продумывал состав, особенно в третьем матче. Знаю, что некоторые и физически, и психологически устали. Я решил сделать 6 замен. Свежие люди в свежей форме. Был уверен, что они сохранят командный дух.- И та, и другая – команды мирового уровня. Это серьезный вызов для нас - играть против них. Надо очень внимательно проанализировать их игру. Мы должны готовить нашу команду, решить, какую стратегию применять. Я готов сыграть и с одной, и с другой. Это будет фантастический вызов для нас.