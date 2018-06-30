Ламина Гассама: мы играли не только за Сенегал, а за всю Африку

Защитник сборной Сенегала Ламина Гассама прокомментировал тот факт, что впервые за 36 лет ни одна африканская сборная не попала в плей-офф чемпионата мира после вылета его команды, передаёт корреспондент- Думаю, это наша командная ошибка. В принципе, на угловых каждый играет с каждым, но в этом случае это наша общая ошибка. Мы знали, что три игрока Колумбии очень хорошо играют в воздухе, и один из них нам забил. Думаю, из этого нужно извлечь хороший урок для подготовки к следующему кубку Африки.- Я думаю, светлое будущее. Мы сегодня играли не только за свою страну и свой народ, но и за весь континент. Очень печально, что нам не удалось выйти в плей-офф. Но футбол в Африке развивается, у нас есть группа хороших молодых игроков, следующее поколение должно выступать успешнее.- Я был далеко от эпизода, поэтому не могу говорить о том, правильное ли решение приняли арбитры. Хочу сконцентрироваться на том, что впереди у нас была вся игра, но мы не смогли забить и выиграть. И всё-таки я думаю, что мы показали себя достойно.