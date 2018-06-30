Россияне сыграют с египтянами и перуанцами на турнире среди болельщиков во время ЧМ

Жеребьевка международного футбольного турнира для болельщиков, приехавших на чемпионат мира в Россию, прошла в Санкт-Петербурге.Фанаты из разных стран будут соревноваться в пятницу и субботу в Северной столице."Это не спонсорский турнир, который организован на деньги спонсоров и обслуживает маркетинговые задачи, это организовывают болельщики для болельщиков. Нам удалось привлечь 15 команд, играем два дня: первый - групповой этап, второй - плей-офф. Для тех команд, которые не отберутся в плей-офф, предусмотрен специальный кубок, который также разыграют во второй день. Играем восемь на восемь, два тайма по двадцать минут, это количество футболистов позволяет динамично играть, потому что мы играем ради игры, а не ради результата", - рассказал ТАСС один из организаторов турнира, президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.В чемпионате могут принять участие непрофессиональные игроки в возрасте от 25 лет. Команды распределены на четыре группы. В группе А сыграют фанаты сборных Сенегала, Колумбии, Марокко и вторая команда российских болельщиков, в группе B выступят болельщики из Камеруна, Италии, Китая и Сборная мира, куда вошли фанаты из разных стран, не собравшие полноценную национальную команду. Единственная группа, насчитывающая три команды, это группа С, в которой сыграют фанаты из Египта, Перу и основная команда болельщиков из России, группа D собрала игроков из Нигерии, Кипра, Алжира и Австралии.