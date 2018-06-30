Впервые в истории ЧМ все сборные забили минимум 2 гола

Сборная Панамы открыла счёт в матче с Тунисом в третьем туре группового этапа чемпионата мира — 2018.Это второй гол панамской команды на турнире. Во втором туре группового этапа Панама забила один мяч в ворота сборной Англии (1:6).Таким образом, все сборные-участницы ЧМ-2018 забили как минимум два гола на турнире. Подобное произошло впервые в истории чемпионатов мира, информирует интернет-портал BBC.