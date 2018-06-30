Сборная Бельгии победила Англию впервые с 1936 года

Победа сборной Бельгии во вчерашнем матче с Англией стал первым для бельгийцев за 82 года: предыдущая победа сборной в матче с Англией зафиксирована в 1936 году.Победный гол забил полузащитник "Реал Сосьедада" Аднан Янузай.