Головин вошел в десятку лучших игроков группового турнира ЧМ по статистическим показателям

Авторитетный портал WhoScored представил собственную версию десятки лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших по статистическим показателям игроков первой части турнира вошел полузащитник сборной России Александр Головин.Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:Чо Хен У- Микаэль Лустиг, Йерри Мина, Хосе Хименес, Иван Стринич- Киран Триппьер, Филиппе Коутинью, Александр Головин, Неймар- Харри Кейн, Ромелу ЛукакуОтметим, что ранее Головин вошел в топ-10 игроков группового турнира ЧМ-2018 по версии Telegraph.