Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите на поле лучшую сборную Аргентины

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите на поле лучшую сборную Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии матча 1/8 финала с Францией пообщался с журналистами.
- Это моя премьера в качестве тренера этой команды. Я чувствую связь с каждым, кто надел майку Аргентины. Завтра вы увидите приверженную мотивированную команду, нам будет сложно принять поражение, мы на это не пойдем, нам нужна только победа.
- Павон может сыграть с первых минут?
- Я пока не решил, кто выйдет в начале матча, у нас немало вариантов, много футболистов, которые отлично играют.
- Что нужно улучшить Аргентине, все-таки средний возраст вашей команды – 30 лет, а Франции -25?
- Все это нужно учитывать, но не станет решающим фактором, мы полагаемся на свои возможности, думаю, что аргентинцы сильны в моральном смысле, это поможет выйти в спокойном состоянии, это наш спорт, вы увидите мотивированную команду с волей к победе. У Франции есть выдающиеся футболисты, игроки с большой буквы.
- После победы сборная может играть лучше?
- Мы говорили о том, что мы профессионалы, а они могут преодолевать такие моменты. Мы хорошо готовились, у нас общая цель, что позволило выработать нужную концепцию.
- Правда ли, что вы в прошлой игре советовались с Месси по выходу на поле Агуэро?
- Я помню этот момент, но все, что говорю игрокам, является личным делом. Это не то, что вы поняли, мне нужно было передать решение, я говорил о стратегии в атаке.
- Какая сторона французской команды является сильнейшей ?
- Быстрые передачи, переходы из обороны в атаку, они могут забивать в 3-4 касания, есть наработки в плане стандартных положений, это не просто команда звезд, они сильны коллективом.
- Можете объяснить, почему Аргентина еще находится в России?
- Я не так давно работаю, это короткий период. Здесь играют не только сердцем, так турнир не выиграть, в первом туре с помощью своего стиля мы нейтрализовали соперника, мы хотим навязать аргентинский стиль игры.
- Как Месси ведет команду, как общается с вами?
- Лео верен команде, эть видно на поле, это человек, который ясно видит футбол, иногда он позволяет увидеть вещи, которые видны лишь гению. Сложно быть на высоте, он - яркая звезда для всех нас, мы должны приблизиться максимально к его уровню.
- Вы всегда хорошо отзывались о Франции, за кем будет контроль матча?
- Я повторюсь, команды отличаются друг от друга. Думая о футболе, контролировать матч нужно нам, мы бы хотели это делать постоянно, это наша цель. У Франции сильная защита, хороший контроль, мы хотим не дать возможность использовать скорость.
- Тренировали ли серию пенальти, есть ли список тех, кто при надобности будет бить?
- Там это может сыграть решающую роль, одно тренировкой не решить, еще есть адреналин, нервы, давление. Обычно футболисты остаются после тренировок, но мы обращаем внимание на другие аспекты. Смотрели на вратарскую работу, на то, как бьют французы.
- Изменится ли ваше положение и положение Месси в случае вылета?
- Надеюсь, что Месси будет играть еще много лет за сборную. У меня есть контракт, мне приятно быть здесь и, если мне позволят, то я продолжу свою работу.
Rusfootball.info
- Это моя премьера в качестве тренера этой команды. Я чувствую связь с каждым, кто надел майку Аргентины. Завтра вы увидите приверженную мотивированную команду, нам будет сложно принять поражение, мы на это не пойдем, нам нужна только победа.
- Павон может сыграть с первых минут?
- Я пока не решил, кто выйдет в начале матча, у нас немало вариантов, много футболистов, которые отлично играют.
- Что нужно улучшить Аргентине, все-таки средний возраст вашей команды – 30 лет, а Франции -25?
- Все это нужно учитывать, но не станет решающим фактором, мы полагаемся на свои возможности, думаю, что аргентинцы сильны в моральном смысле, это поможет выйти в спокойном состоянии, это наш спорт, вы увидите мотивированную команду с волей к победе. У Франции есть выдающиеся футболисты, игроки с большой буквы.
- После победы сборная может играть лучше?
- Мы говорили о том, что мы профессионалы, а они могут преодолевать такие моменты. Мы хорошо готовились, у нас общая цель, что позволило выработать нужную концепцию.
- Правда ли, что вы в прошлой игре советовались с Месси по выходу на поле Агуэро?
- Я помню этот момент, но все, что говорю игрокам, является личным делом. Это не то, что вы поняли, мне нужно было передать решение, я говорил о стратегии в атаке.
- Какая сторона французской команды является сильнейшей ?
- Быстрые передачи, переходы из обороны в атаку, они могут забивать в 3-4 касания, есть наработки в плане стандартных положений, это не просто команда звезд, они сильны коллективом.
- Можете объяснить, почему Аргентина еще находится в России?
- Я не так давно работаю, это короткий период. Здесь играют не только сердцем, так турнир не выиграть, в первом туре с помощью своего стиля мы нейтрализовали соперника, мы хотим навязать аргентинский стиль игры.
- Как Месси ведет команду, как общается с вами?
- Лео верен команде, эть видно на поле, это человек, который ясно видит футбол, иногда он позволяет увидеть вещи, которые видны лишь гению. Сложно быть на высоте, он - яркая звезда для всех нас, мы должны приблизиться максимально к его уровню.
- Вы всегда хорошо отзывались о Франции, за кем будет контроль матча?
- Я повторюсь, команды отличаются друг от друга. Думая о футболе, контролировать матч нужно нам, мы бы хотели это делать постоянно, это наша цель. У Франции сильная защита, хороший контроль, мы хотим не дать возможность использовать скорость.
- Тренировали ли серию пенальти, есть ли список тех, кто при надобности будет бить?
- Там это может сыграть решающую роль, одно тренировкой не решить, еще есть адреналин, нервы, давление. Обычно футболисты остаются после тренировок, но мы обращаем внимание на другие аспекты. Смотрели на вратарскую работу, на то, как бьют французы.
- Изменится ли ваше положение и положение Месси в случае вылета?
- Надеюсь, что Месси будет играть еще много лет за сборную. У меня есть контракт, мне приятно быть здесь и, если мне позволят, то я продолжу свою работу.
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