Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите на поле лучшую сборную Аргентины

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите на поле лучшую сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии матча 1/8 финала с Францией пообщался с журналистами.

- Это моя премьера в качестве тренера этой команды. Я чувствую связь с каждым, кто надел майку Аргентины. Завтра вы увидите приверженную мотивированную команду, нам будет сложно принять поражение, мы на это не пойдем, нам нужна только победа.

- Павон может сыграть с первых минут?

- Я пока не решил, кто выйдет в начале матча, у нас немало вариантов, много футболистов, которые отлично играют.

- Что нужно улучшить Аргентине, все-таки средний возраст вашей команды – 30 лет, а Франции -25?

- Все это нужно учитывать, но не станет решающим фактором, мы полагаемся на свои возможности, думаю, что аргентинцы сильны в моральном смысле, это поможет выйти в спокойном состоянии, это наш спорт, вы увидите мотивированную команду с волей к победе. У Франции есть выдающиеся футболисты, игроки с большой буквы.

- После победы сборная может играть лучше?

- Мы говорили о том, что мы профессионалы, а они могут преодолевать такие моменты. Мы хорошо готовились, у нас общая цель, что позволило выработать нужную концепцию.

- Правда ли, что вы в прошлой игре советовались с Месси по выходу на поле Агуэро?

- Я помню этот момент, но все, что говорю игрокам, является личным делом. Это не то, что вы поняли, мне нужно было передать решение, я говорил о стратегии в атаке.

- Какая сторона французской команды является сильнейшей ?

- Быстрые передачи, переходы из обороны в атаку, они могут забивать в 3-4 касания, есть наработки в плане стандартных положений, это не просто команда звезд, они сильны коллективом.

- Можете объяснить, почему Аргентина еще находится в России?

- Я не так давно работаю, это короткий период. Здесь играют не только сердцем, так турнир не выиграть, в первом туре с помощью своего стиля мы нейтрализовали соперника, мы хотим навязать аргентинский стиль игры.

- Как Месси ведет команду, как общается с вами?

- Лео верен команде, эть видно на поле, это человек, который ясно видит футбол, иногда он позволяет увидеть вещи, которые видны лишь гению. Сложно быть на высоте, он - яркая звезда для всех нас, мы должны приблизиться максимально к его уровню.

- Вы всегда хорошо отзывались о Франции, за кем будет контроль матча?

- Я повторюсь, команды отличаются друг от друга. Думая о футболе, контролировать матч нужно нам, мы бы хотели это делать постоянно, это наша цель. У Франции сильная защита, хороший контроль, мы хотим не дать возможность использовать скорость.

- Тренировали ли серию пенальти, есть ли список тех, кто при надобности будет бить?

- Там это может сыграть решающую роль, одно тренировкой не решить, еще есть адреналин, нервы, давление. Обычно футболисты остаются после тренировок, но мы обращаем внимание на другие аспекты. Смотрели на вратарскую работу, на то, как бьют французы.

- Изменится ли ваше положение и положение Месси в случае вылета?

- Надеюсь, что Месси будет играть еще много лет за сборную. У меня есть контракт, мне приятно быть здесь и, если мне позволят, то я продолжу свою работу.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Аргентины Сампаоли Месси
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№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
я это перед матчем с Нигерией слышал. В итоге отскок
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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