Антуан Гризманн: в 1/4 хотелось бы сыграть против моих друзей из Уругвая

Антуан Гризманн после победного матча со сборной Аргентины (4:3) ответил на вопрос журналиста о том, с кем бы хотели встретиться французы в четвертьфинале.- В четвертьфинале мне было бы интересно сыграть с Уругваем. Я действительно люблю эту страну, у меня там много друзей, моих одноклубников по "Атлетико". Но, на самом деле, не важно кто будет нашим соперником. Мы приложим все усилия, чтобы победить независимо от имени соперника.