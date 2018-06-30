Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира одержала победу над Португалией. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с командой Франции.Чемпионат мира-20181/8 финалаСтадион: Фишт (Сочи, Россия): Кавани, 8, 62 - Пепе, 56Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 80), Суарес, Кавани (Стуани, 76).Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу (Фернандеш, 86), Адриен Силва (Куарежма, 65), Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш (Андре Силва, 75).Предупреждения: Роналду, 90+4