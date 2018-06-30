Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
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F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира одержала победу над Португалией. В четвертьфинале уругвайцы сыграют с командой Франции.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Уругвай – Португалия 2:1

Гол: Кавани, 8, 62 - Пепе, 56

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 80), Суарес, Кавани (Стуани, 76).

Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу (Фернандеш, 86), Адриен Силва (Куарежма, 65), Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш (Андре Силва, 75).

Предупреждения: Роналду, 90+4
Теги: Сборная Уругвая Сборная Португалии
Сегодня, 22:56
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27
(2)
№27 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рефрижиратор
Цитата: avnik
Не, ну мы почти Португалия. )))

Портвейн, по крайней мере - выпускаем)))


Так у нас на районе и быки -пацаны ходят-не хуже чем на испанской корриде!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:23) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Lord
Командная игра Уругвая в разы сильнее оказалась отдельных индивидуальностей у Португалии...

Отдельные индивидуальности Уругвая сделали шедевральные голы из ничего. А командная у них была защита.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№25 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (5)

Отлично!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№24 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 23:18) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: n_uts
Месси, Роналду прощайте должен остаться только один - Дзюба

Реклама сборной России: за кадром песня Квинов из "Горца", в кадре - Дзюба пилочкой для ногтей перепиливает горло нервно дрыгающему ногами Петухееву... "Должен был остаться только один!"


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№23 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 23:17) #
  • +1
  •  (3)
online

Если мы выиграем у Испании, то как в игре "морской бой",группа B,будет полностью уничтожена! smile
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№22 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кристинка решил и тут Месси не отпустить далеко. Даже в аэропорту. А если серьезно, считаю что все по делу. Кроме тупых навесов, один из которых прошел, да попыток обыгрышей с флангов старичка Куарежмы, Португалия ничего не смогла показать. Командная игра Уругвая в разы сильнее оказалась отдельных индивидуальностей у Португалии...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№21 Написал: pivas (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: pisto
Ни Месси ни Рональдо. Плохо для чемпионата

Ну есть и другие классные игроки . Иньеста завтра тоже вылетит куда - то .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№20 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 23:09) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Месси, Роналду прощайте должен остаться только один - Дзюба


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№19 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 23:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Уругвай, красавцы, надеюсь, Кавани ничего серьезного.
А португалов все равно жалко отпускать: так как они с мячом работают - даже бразилы не так...


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№18 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 23:07) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и Криш домой полетел! Ахрененные мы сегодня матчи посмотрели, 10 банок за 2 игры!!! И две легенды едут восвояси. Крутейший у нас чемп!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:07) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Уругвай - Франция...суперматч будет!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: spiri (Сегодня, 23:07) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
всё по делу,Уругвай заслужил победу!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№15 Написал: Белый Лис (Сегодня, 23:06) #
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: pisto
Ни Месси ни Рональдо. Плохо для чемпионата

Плохо для обссыкающих ляжки истеричных фанаток обоих полов. В футболе команда всегда сильнее личностей.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 23:03) #
  • -7
  •  (11)

Не знаю,даже,что сказать-команды,примерно,равны.
Уругвай был сегодня удачливее...но это всё до следующей
игры.Франция пройдёт в 1/2 финала.
Причём французы прошли бы любую из игравших
сейчас команд,уж очень силы не равны.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№13 Написал: pisto (Сегодня, 23:03) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ни Месси ни Рональдо. Плохо для чемпионата
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Не, ну мы почти Португалия. )))

Портвейн, по крайней мере - выпускаем)))


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
Уругвай выиграл по делу.

Можно много спорить, но в конце их здорово прижали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Белый Лис (Сегодня, 23:00) #
  • +6
  •  (8)
online

Отличный матч. Хорошая команда у Уругвая - какие стеночки...
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:00) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Уругвай выиграл по делу.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 23:00) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Уругваю удачи с лягушатниками!
Обладатель Золотого Мяча наконец-то будет в следующем году другой! Не Месси и не Роналду!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 23:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну мы почти Португалия. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 23:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
прекрасный сегодня день! и второй недовеликий домой отправляется.
теперь бы еще вечнопадающего бразила отправить и вообще хорошо будет.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Рефрижиратор
Криштиано сосальду, истерильду, рыдальду, карточку получальду - и на конец уезжальду


В итоге Золотой мяч получит Модрич
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тоже за Францию. Уругвайцы бьются, как звери, но именно что бьются.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 22:57) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Криштиано сосальду, истерильду, рыдальду, карточку получальду - и на конец уезжальду


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Уругвай фееричен. Он мне нравятся!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 22:56) #
  • -13
  •  (19)

надеюсь франция выбьет уругвай,играли они хренова
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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