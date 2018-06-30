Вслед за Месси: Уругвай отправил Криштиану Роналду домой

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Вслед за Месси: Уругвай отправил Криштиану Роналду домой
Сборная Уругвая уверенно квалифицировалась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Португалию в 1/8 финала. Дубль Кавани оказался слишком серьёзным ударом для чемпионов Европы. Гости из Латинской Америки надёжно закрыли Криштиану Роналду и одержали заслуженную победу. Rusfootball.info – о важном успехе уругвайцев.
В субботнюю программу 1/8 финала чемпионата мира вошли сразу два супер-матча. Франция и Аргентина полностью оправдали высокие ожидания, устроив настоящую голевую феерию. А вечером на стадионе «Фишт» в Сочи предстояло сыграть Уругваю и Португалии. В этом противостоянии должен был определиться соперник французов по четвертьфиналу.
Ещё утром в своём превью я предполагал, что по окончании игрового дня Лионель Месси и Криштиану Роналду отправятся домой. Первый прогноз оказался верным, французы довольно уверенно разобрались с аргентинцами.
Уругвайцы начали осваиваться в Сочи ещё накануне. Гости из Латинской Америки сразу устремились на сочинские пляжи, где им явно были рады. Во многих побережных кафе изменили репертуар: так, там стали звучать песни в стиле латино. Сами фанаты оценили такой жест: танцы на побережье стали традиционными.
В день матча перед «Фиштом» о Португалии напоминали лишь небольшие группы фанатов в красных футболках с семёркой на спине. Уругвайцев было намного больше, да и вели себя они куда шумнее. Под барабаны уругвайцы распевали свои песни, в которых то и дело звучали ругательства в адрес Португалии и Криштиану Роналду.
В 2010 году Уругвай добрался до полуфинала чемпионата мира, где латиноамериканцев остановили лишь голландцы. У Португалии таких достижений на Мундиалях не было уже давно, но зато два года назад Криштиану Роналду и компания выиграли чемпионат Европы. В России обе команды уже испытали определённые проблемы. Уругвайцы совершенно не впечатлили в стартовых матчах, когда они не без труда переиграли Египет и Саудовскую Аравию, отправив в ворота соперников лишь два мяча. Но зато уругвайцы в заключительном матче группового этапа разгромили хозяев. Португальцы двигались в противоположном направлении. После яркого и эмоционального старта и результативной ничьей с Испанией последовала тяжелейшая победа над Марокко и драматичная ничья с Ираном. При этом чемпионы Европы вполне могли и вылететь уже после группового этапа: на последних минутах иранцы не реализовали отличный момент, пробив в сетку с внешней стороны.
Без разведки
Изначально были опасения, что Уругвай и Португалия не станут радовать болельщиков обилием моментов и голов. Обе команды на групповой стадии больше запомнились своей игрой в обороне, а не умением создавать моменты. Но определить план на игру обеих сборных так и не удалось: уже в самом дебюте мяч оказался в воротах португальцев. Европейцы первыми создали неплохой момент, завершившийся ударом Криштиану Роналду по центру ворот. А уже в ответной атаке Суарес и Кавани всё разыграли здорово. Суарес навесил на дальний угол вратарской, где Кавани легко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в цель. Спасти свою команду Руй Патрисиу уже не мог: мяч с близкого расстояния влетел в ближнюю «девятку».
Уругвайцы, заполучив преимущество в счёте, начали выстраивать эшелонированную оборону. Особое внимание было уделено Криштиану Роналду. Только капитан португальцев получал мяч, как перед ним оказывались сразу двое опекунов. И если первого Криштиану проходил без особых проблем, то дальше включалась подстраховка. За весь первый тайм португальцы так ничего и не смогли придумать на чужой половине поля. Свой лучший шанс сборная Португалии получила в середине тайма, когда уругвайцы недостаточно аккуратно сыграли против Гедеша. Наставник «селесты» Оскар Табарес недовольно взмахнул руками, продемонстрировав своё отношение к фолам вблизи штрафной, но свой стандарт Португалия не использовала. Естественно, что штрафной исполнил Криштиану Роналду, но пробил он в «стенку».
В то же время уругвайцы хоть и держали впереди Суареса, Кавани и Нандеса, но их роли сводились к высокому прессингу, не позволяя сопернику развивать собственные атаки. В контрнаступлении у уругвайцев мало что получалось, лишь перед самым перерывом Кавани подкараулил момент, чтобы пробить с острого угла, но получилось неточно, да в середине тайма Луис Суарес постарался повторить гол в ворота российской сборной. Свой стандарт уругваец исполнил хитро, пробив под «стенкой». Руй Патрисиу в том эпизоде сыграл здорово, среагировав на коварный удар уругвайца.
«Эль-Матадор» творит историю
На второй тайм португальцы вышли с куда более боевым настроением. Европейцы сразу прижали соперника к его штрафной. 10-минутное давление принесло результат: навес с фланга завершился в центре штрафной, где находился Пепе, который и пробил головой в противоход Муслере.
Португальцы, сравняв счёт, попытались отойти в оборону, но перестроиться команда Фернанду Сантуша не смогла. Менее десяти минут потребовалось уругвайцам, чтобы вновь выйти вперёд. Сборная Уругвая провела образцовую контратаку, которую отличным ударом от угла штрафной завершил Кавани. Вскоре «эль-матадор» покинул поле, получив травму. Но уругвайцев уже больше волновал вопрос сохранения преимущества в счёте. В концовке латиноамериканцы выстроили настоящую бело-голубую стену, не позволив сопернику создать ни одного голевого момента. Проблемы португальцев усугубил и «поплывший» газон. Травяной покров «Фишта» явно не справился с футбольным праздником: у игроков с первых минут ехали ноги, а в концовке всё и вовсе напоминало фигурное катание или хоккей. Спасителем Португалии мог стать Мануэл Фернандеш, получивший чуть более десяти минут. Хавбек «Локомотива» даже успел прицельно пробить, но Муслера был на месте. В последний отчаянный штурм уже отправился и Руй Патрисио, однако выиграть «воздух» у защитников Уругвая во второй раз было невозможно. Компенсированные минуты получили нервными: в штрафной уругвайцев образовался настоящий «завал», а Фернанду Сантуш настаивал на просмотре видео-повтора, но видео-ассистент рефери подсказал арбитру, что фола там не было. В результате последним аккордом матча стал «горчичник» Криштиану Роналду, выражавшим бурное несогласие.
Первая пара четвертьфиналистов уже определена. Вместо противостояния Роналду и Месси нас ждёт матч Уругвай – Франция. И если кто-то на этом чемпионате мира и может остановить феноменальных французов, то это – уругвайцы.
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Уругвай – Португалия 2:1
Гол: Кавани, 8, 62 - Пепе, 56
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 80), Суарес, Кавани (Стуани, 76).
Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу (Фернандеш, 86), Адриен Силва (Куарежма, 65), Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш (Андре Силва, 75).
Предупреждения: Роналду, 90+4
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info.
В субботнюю программу 1/8 финала чемпионата мира вошли сразу два супер-матча. Франция и Аргентина полностью оправдали высокие ожидания, устроив настоящую голевую феерию. А вечером на стадионе «Фишт» в Сочи предстояло сыграть Уругваю и Португалии. В этом противостоянии должен был определиться соперник французов по четвертьфиналу.
Ещё утром в своём превью я предполагал, что по окончании игрового дня Лионель Месси и Криштиану Роналду отправятся домой. Первый прогноз оказался верным, французы довольно уверенно разобрались с аргентинцами.
Уругвайцы начали осваиваться в Сочи ещё накануне. Гости из Латинской Америки сразу устремились на сочинские пляжи, где им явно были рады. Во многих побережных кафе изменили репертуар: так, там стали звучать песни в стиле латино. Сами фанаты оценили такой жест: танцы на побережье стали традиционными.
В день матча перед «Фиштом» о Португалии напоминали лишь небольшие группы фанатов в красных футболках с семёркой на спине. Уругвайцев было намного больше, да и вели себя они куда шумнее. Под барабаны уругвайцы распевали свои песни, в которых то и дело звучали ругательства в адрес Португалии и Криштиану Роналду.
Уругвай!! pic.twitter.com/8cqh8OBJYi— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) June 30, 2018
В 2010 году Уругвай добрался до полуфинала чемпионата мира, где латиноамериканцев остановили лишь голландцы. У Португалии таких достижений на Мундиалях не было уже давно, но зато два года назад Криштиану Роналду и компания выиграли чемпионат Европы. В России обе команды уже испытали определённые проблемы. Уругвайцы совершенно не впечатлили в стартовых матчах, когда они не без труда переиграли Египет и Саудовскую Аравию, отправив в ворота соперников лишь два мяча. Но зато уругвайцы в заключительном матче группового этапа разгромили хозяев. Португальцы двигались в противоположном направлении. После яркого и эмоционального старта и результативной ничьей с Испанией последовала тяжелейшая победа над Марокко и драматичная ничья с Ираном. При этом чемпионы Европы вполне могли и вылететь уже после группового этапа: на последних минутах иранцы не реализовали отличный момент, пробив в сетку с внешней стороны.
Без разведки
Изначально были опасения, что Уругвай и Португалия не станут радовать болельщиков обилием моментов и голов. Обе команды на групповой стадии больше запомнились своей игрой в обороне, а не умением создавать моменты. Но определить план на игру обеих сборных так и не удалось: уже в самом дебюте мяч оказался в воротах португальцев. Европейцы первыми создали неплохой момент, завершившийся ударом Криштиану Роналду по центру ворот. А уже в ответной атаке Суарес и Кавани всё разыграли здорово. Суарес навесил на дальний угол вратарской, где Кавани легко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в цель. Спасти свою команду Руй Патрисиу уже не мог: мяч с близкого расстояния влетел в ближнюю «девятку».
Уругвайцы, заполучив преимущество в счёте, начали выстраивать эшелонированную оборону. Особое внимание было уделено Криштиану Роналду. Только капитан португальцев получал мяч, как перед ним оказывались сразу двое опекунов. И если первого Криштиану проходил без особых проблем, то дальше включалась подстраховка. За весь первый тайм португальцы так ничего и не смогли придумать на чужой половине поля. Свой лучший шанс сборная Португалии получила в середине тайма, когда уругвайцы недостаточно аккуратно сыграли против Гедеша. Наставник «селесты» Оскар Табарес недовольно взмахнул руками, продемонстрировав своё отношение к фолам вблизи штрафной, но свой стандарт Португалия не использовала. Естественно, что штрафной исполнил Криштиану Роналду, но пробил он в «стенку».
В то же время уругвайцы хоть и держали впереди Суареса, Кавани и Нандеса, но их роли сводились к высокому прессингу, не позволяя сопернику развивать собственные атаки. В контрнаступлении у уругвайцев мало что получалось, лишь перед самым перерывом Кавани подкараулил момент, чтобы пробить с острого угла, но получилось неточно, да в середине тайма Луис Суарес постарался повторить гол в ворота российской сборной. Свой стандарт уругваец исполнил хитро, пробив под «стенкой». Руй Патрисиу в том эпизоде сыграл здорово, среагировав на коварный удар уругвайца.
«Эль-Матадор» творит историю
На второй тайм португальцы вышли с куда более боевым настроением. Европейцы сразу прижали соперника к его штрафной. 10-минутное давление принесло результат: навес с фланга завершился в центре штрафной, где находился Пепе, который и пробил головой в противоход Муслере.
Португальцы, сравняв счёт, попытались отойти в оборону, но перестроиться команда Фернанду Сантуша не смогла. Менее десяти минут потребовалось уругвайцам, чтобы вновь выйти вперёд. Сборная Уругвая провела образцовую контратаку, которую отличным ударом от угла штрафной завершил Кавани. Вскоре «эль-матадор» покинул поле, получив травму. Но уругвайцев уже больше волновал вопрос сохранения преимущества в счёте. В концовке латиноамериканцы выстроили настоящую бело-голубую стену, не позволив сопернику создать ни одного голевого момента. Проблемы португальцев усугубил и «поплывший» газон. Травяной покров «Фишта» явно не справился с футбольным праздником: у игроков с первых минут ехали ноги, а в концовке всё и вовсе напоминало фигурное катание или хоккей. Спасителем Португалии мог стать Мануэл Фернандеш, получивший чуть более десяти минут. Хавбек «Локомотива» даже успел прицельно пробить, но Муслера был на месте. В последний отчаянный штурм уже отправился и Руй Патрисио, однако выиграть «воздух» у защитников Уругвая во второй раз было невозможно. Компенсированные минуты получили нервными: в штрафной уругвайцев образовался настоящий «завал», а Фернанду Сантуш настаивал на просмотре видео-повтора, но видео-ассистент рефери подсказал арбитру, что фола там не было. В результате последним аккордом матча стал «горчичник» Криштиану Роналду, выражавшим бурное несогласие.
Первая пара четвертьфиналистов уже определена. Вместо противостояния Роналду и Месси нас ждёт матч Уругвай – Франция. И если кто-то на этом чемпионате мира и может остановить феноменальных французов, то это – уругвайцы.
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Уругвай – Португалия 2:1
Гол: Кавани, 8, 62 - Пепе, 56
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 80), Суарес, Кавани (Стуани, 76).
Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу (Фернандеш, 86), Адриен Силва (Куарежма, 65), Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш (Андре Силва, 75).
Предупреждения: Роналду, 90+4
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info.
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