Вслед за Месси: Уругвай отправил Криштиану Роналду домой

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Вслед за Месси: Уругвай отправил Криштиану Роналду домой

Сборная Уругвая уверенно квалифицировалась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Португалию в 1/8 финала. Дубль Кавани оказался слишком серьёзным ударом для чемпионов Европы. Гости из Латинской Америки надёжно закрыли Криштиану Роналду и одержали заслуженную победу. Rusfootball.info – о важном успехе уругвайцев.

В субботнюю программу 1/8 финала чемпионата мира вошли сразу два супер-матча. Франция и Аргентина полностью оправдали высокие ожидания, устроив настоящую голевую феерию. А вечером на стадионе «Фишт» в Сочи предстояло сыграть Уругваю и Португалии. В этом противостоянии должен был определиться соперник французов по четвертьфиналу.

Ещё утром в своём превью я предполагал, что по окончании игрового дня Лионель Месси и Криштиану Роналду отправятся домой. Первый прогноз оказался верным, французы довольно уверенно разобрались с аргентинцами.

Уругвайцы начали осваиваться в Сочи ещё накануне. Гости из Латинской Америки сразу устремились на сочинские пляжи, где им явно были рады. Во многих побережных кафе изменили репертуар: так, там стали звучать песни в стиле латино. Сами фанаты оценили такой жест: танцы на побережье стали традиционными.

В день матча перед «Фиштом» о Португалии напоминали лишь небольшие группы фанатов в красных футболках с семёркой на спине. Уругвайцев было намного больше, да и вели себя они куда шумнее. Под барабаны уругвайцы распевали свои песни, в которых то и дело звучали ругательства в адрес Португалии и Криштиану Роналду.



В 2010 году Уругвай добрался до полуфинала чемпионата мира, где латиноамериканцев остановили лишь голландцы. У Португалии таких достижений на Мундиалях не было уже давно, но зато два года назад Криштиану Роналду и компания выиграли чемпионат Европы. В России обе команды уже испытали определённые проблемы. Уругвайцы совершенно не впечатлили в стартовых матчах, когда они не без труда переиграли Египет и Саудовскую Аравию, отправив в ворота соперников лишь два мяча. Но зато уругвайцы в заключительном матче группового этапа разгромили хозяев. Португальцы двигались в противоположном направлении. После яркого и эмоционального старта и результативной ничьей с Испанией последовала тяжелейшая победа над Марокко и драматичная ничья с Ираном. При этом чемпионы Европы вполне могли и вылететь уже после группового этапа: на последних минутах иранцы не реализовали отличный момент, пробив в сетку с внешней стороны.

Без разведки

Изначально были опасения, что Уругвай и Португалия не станут радовать болельщиков обилием моментов и голов. Обе команды на групповой стадии больше запомнились своей игрой в обороне, а не умением создавать моменты. Но определить план на игру обеих сборных так и не удалось: уже в самом дебюте мяч оказался в воротах португальцев. Европейцы первыми создали неплохой момент, завершившийся ударом Криштиану Роналду по центру ворот. А уже в ответной атаке Суарес и Кавани всё разыграли здорово. Суарес навесил на дальний угол вратарской, где Кавани легко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в цель. Спасти свою команду Руй Патрисиу уже не мог: мяч с близкого расстояния влетел в ближнюю «девятку».

Уругвайцы, заполучив преимущество в счёте, начали выстраивать эшелонированную оборону. Особое внимание было уделено Криштиану Роналду. Только капитан португальцев получал мяч, как перед ним оказывались сразу двое опекунов. И если первого Криштиану проходил без особых проблем, то дальше включалась подстраховка. За весь первый тайм португальцы так ничего и не смогли придумать на чужой половине поля. Свой лучший шанс сборная Португалии получила в середине тайма, когда уругвайцы недостаточно аккуратно сыграли против Гедеша. Наставник «селесты» Оскар Табарес недовольно взмахнул руками, продемонстрировав своё отношение к фолам вблизи штрафной, но свой стандарт Португалия не использовала. Естественно, что штрафной исполнил Криштиану Роналду, но пробил он в «стенку».


Вслед за Месси: Уругвай отправил Криштиану Роналду домой


В то же время уругвайцы хоть и держали впереди Суареса, Кавани и Нандеса, но их роли сводились к высокому прессингу, не позволяя сопернику развивать собственные атаки. В контрнаступлении у уругвайцев мало что получалось, лишь перед самым перерывом Кавани подкараулил момент, чтобы пробить с острого угла, но получилось неточно, да в середине тайма Луис Суарес постарался повторить гол в ворота российской сборной. Свой стандарт уругваец исполнил хитро, пробив под «стенкой». Руй Патрисиу в том эпизоде сыграл здорово, среагировав на коварный удар уругвайца.

«Эль-Матадор» творит историю

На второй тайм португальцы вышли с куда более боевым настроением. Европейцы сразу прижали соперника к его штрафной. 10-минутное давление принесло результат: навес с фланга завершился в центре штрафной, где находился Пепе, который и пробил головой в противоход Муслере.

Португальцы, сравняв счёт, попытались отойти в оборону, но перестроиться команда Фернанду Сантуша не смогла. Менее десяти минут потребовалось уругвайцам, чтобы вновь выйти вперёд. Сборная Уругвая провела образцовую контратаку, которую отличным ударом от угла штрафной завершил Кавани. Вскоре «эль-матадор» покинул поле, получив травму. Но уругвайцев уже больше волновал вопрос сохранения преимущества в счёте. В концовке латиноамериканцы выстроили настоящую бело-голубую стену, не позволив сопернику создать ни одного голевого момента. Проблемы португальцев усугубил и «поплывший» газон. Травяной покров «Фишта» явно не справился с футбольным праздником: у игроков с первых минут ехали ноги, а в концовке всё и вовсе напоминало фигурное катание или хоккей. Спасителем Португалии мог стать Мануэл Фернандеш, получивший чуть более десяти минут. Хавбек «Локомотива» даже успел прицельно пробить, но Муслера был на месте. В последний отчаянный штурм уже отправился и Руй Патрисио, однако выиграть «воздух» у защитников Уругвая во второй раз было невозможно. Компенсированные минуты получили нервными: в штрафной уругвайцев образовался настоящий «завал», а Фернанду Сантуш настаивал на просмотре видео-повтора, но видео-ассистент рефери подсказал арбитру, что фола там не было. В результате последним аккордом матча стал «горчичник» Криштиану Роналду, выражавшим бурное несогласие.

Первая пара четвертьфиналистов уже определена. Вместо противостояния Роналду и Месси нас ждёт матч Уругвай – Франция. И если кто-то на этом чемпионате мира и может остановить феноменальных французов, то это – уругвайцы.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Уругвай – Португалия 2:1

Гол: Кавани, 8, 62 - Пепе, 56

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 80), Суарес, Кавани (Стуани, 76).

Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу (Фернандеш, 86), Адриен Силва (Куарежма, 65), Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш (Андре Силва, 75).

Предупреждения: Роналду, 90+4


Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info.
Теги: Уругвай Португалия Криштиану Роналду Кавани
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