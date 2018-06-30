Матч между Уругваем и Португалией посетили 44287 зрителей

Матч 1/8 финала чемпионата мира в России между Уругваем и Португалией посетили 44287 зрителей.Вместимость "Фишта" — 45379 человек. Таким образом, стадион забит практически под завязку.