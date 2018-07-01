Станислав Черчесов: выбрали единственно возможный вариант

Станислав Черчесов:- Перешли на эту систему мы мучительно. Если тренерскому штабу понятно, как играть, но надо было убедить футболистов, что это единственный возможный сегодня вариант. Столько с футболистами отдельно я не разговаривал никогда. Надо было объяснить всё до милиметра, спасибо им, всё выполнили.Что касается замены Дзюбы, то мы хотели выпустить быстрого нападающего, но они настолько грамотно владели мячом, что у нас ничего не получалось.- Вы сказали, что вам пришлось убеждать игроков, много говорить с ними. Начиная с сегодняшнего дня, насколько убедительно вы должны- Мы никого не просим: пожалуйста, сделай то. Но есть идея. Если игрок будет делать, потому что попросил тренер, результата не будет. Они должны поверить в эту идею. Ребята умные, схватывают быстро. Главное доступно им подать.- На Евро испанцы обыграли нас 2 раза, но тогда наша команда ввязалась с ними в футбол на встречных курсах. Они умеют какие-то вещи делать лучше нас, зачем нарываться. Мы выбрали правильную тактику сыграть "вторым номером". Единственное, выходы из обороны должны быть более качественными. Но если бы мы играли в открытый футбол или 4 защитника, думаю, это обернулось бы поражением. Футболисты выдержали от и до, сработало.