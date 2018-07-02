Дмитрий Песков: Путин после игры позвонил и поздравил Черчесова

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой в матче 1/8 финала ЧМ-2018 над командой Испании (2:1, пенальти)."Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших. Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное – вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты.Путин сказал, что главное в спорте – это результат, и этот результат – победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.