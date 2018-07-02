Геннадий Орлов: пенальти в ворота России был, но судьба нам возвращает старые долги

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что судья ошибся, не назначив пенальти в ворота сборной России после единоборства Сергея Игнашевича и Жерара Пике в штрафной Игоря Акинфеева."То, как Игнашевич держал Пике, там точно было нарушение правил. Это на мой взгляд. Значит, я ошибся. Хотя телекартинка говорит о другом. Я уже говорил об этом: так получается, что на чемпионатах мира судьба благоволит хозяевам и возвращает старые долги.Чуть-чуть везения, конечно, было. В конце первого тайма был первый проход Диего Косты, испанцы нашли коридор по месту правого инсайда — и Акинфеев бросился под мяч, мяч ударился о него и перелетел на другую сторону штрафной площадки, причем вблизи от ворот. Это был самый яркий и единственный момент в первом тайме", — сказал Орлов.